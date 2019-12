https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Mario Barletta, por la vuelta

Filtrado. Mario Barletta volvió de Uruguay, donde fue embajador durante el gobierno de Mauricio Macri, y aseguró que no está retirado de la política santafesina.

El Litoral | politica@ellitoral.com Con el final del gobierno de Mauricio Macri se completó el mandato de los embajadores políticos que deben volver a la Argentina, entre ellos el santafesino Mario Domingo Barletta. El regreso a la ciudad fue motivo de un encuentro gastronómico de bienvenida realizado el último viernes en un quincho sindical en la zona costera. La idea fue motorizada por ex integrantes del gabinete que acompañó a Barletta en su gestión municipal a la que se fueron sumando distintos dirigentes radicales capitalinos. En el agradecimiento, el ex embajador admitió que no está retirado de la vida política y prometió caminar el territorio a partir de marzo. Ya tiene donde ir: a su celebración llegaron de Rosario, entre otros, el rector de la UNR, Franco Bartolacci y su esposa, la presidenta del Concejo Municipal de la ciudad del sur, María Eugenia Schmuck. Y desde el norte, el Federico Pezz y Hugo Firmann y del Oeste, el rafaelino Leonardo Viotti, además de todos los santafesinos muy cercanos al ex intente: los hermanos Boscarol, Hugo Marcucci y varios decanos de la UNL. “Que los santafesinos sepan que pueden contar conmigo”, dijo Barletta.