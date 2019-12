https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Y ese boyado? A pesar de que la playa no estaba habilitada, El Litoral registró, el viernes, la presencia de un boyado en la Costanera Este. Más atrás hay otra línea de boyas que delimita la navegación. Foto: Manuel Fabatía

El fin de semana, varios bañistas fueron mordidos por palometas Playas de Costanera Este: sin habilitación, pero con boyado

A pesar de que desde la Municipalidad se informó, en noviembre, que ninguna de las playas de la ciudad iba a estar habilitada como balneario sino sólo como solarium —se lo recordó en un comunicado el sábado por la tarde (ver nota relacionada)—, durante el viernes y el sábado una línea de boyas (unas de color naranja y otras amarillas) estuvieron colocadas a pocos metros de la orilla y daban margen para que la gente pueda ingresar al agua.





El Litoral recorrió la Costanera Este el viernes por la tarde y registró imágenes de gente bañándose y constató la presencia de dos líneas de boyado, una a unos 20 metros de la costa —para delimitar la navegación de las embarcaciones—, y la otra antes señalada. Según comentaron guardavidas que custodian este espacio costero, las boyas que permitían el ingreso al agua fueron puestas al borde de la orilla el sábado a última hora de la tarde.







Recuerdan que las playas de la ciudad no están habilitadas como balnearios





Las playas de los espigones —en la Costanera Oeste— y las de la Costanera Este no están habilitadas como balnearios, sólo como solariums. Ante las altas temperaturas, la Municipalidad recordó a la ciudadanía que “no están dadas las condiciones de seguridad” para el ingreso al agua de personas en esos lugares y, por lo tanto, sólo están habilitados como solariums.





Esto quiere decir que la gente puede ir a las playas a tomar sol, realizar actividades recreativas en familia o con amigos, o actividades deportivas. Pero no puede ingresar a las aguas de la laguna Setúbal, a raíz de la pronunciada bajante del río Paraná, con los riesgos que esto trae aparejado. Quienes quieran bañarse sólo pueden ingresar a los piletones de los parques Sur y Garay. En todos los casos, se recomienda tener los cuidados necesarios para evitar golpes de calor y seguir las indicaciones que den los guardavidas.