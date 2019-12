Quintero habló sobre la designación de Zapateiro y su relación con la desaparición de su padre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La familia de Juan Fernando Quintero, actual jugador de River Plate, salió al cruce del Presidente de Colombia, Iván Duque, tras trascender el nombramiento de Eduardo Zapateiro como comandante del ejército de Colombia, quien estaría involucrado en la desaparición del padre del jugador. El volante ofensivo se expresó en Twitter explicando su postura al respecto.

Jaime Enrique Quintero Cano, padre del volante millonario, desapareció en 1995 cuando se encontraba realizando el servicio militar. Quintero se encontraba en Medellín, fue trasladado al municipio Carepa, pero enseguida se le solicitó que vuelva a Medellín por “mala conducta”. Nunca llegó. La designación habría sido realizada por Zapateiro, quien en ese momento era capital de instrucción.

Eduardo Zapateiro, nuevo comandante del Ejército de Colombia.

Frente a lo ocurrido, Quintero se expresó en la red social Twitter, explicando su situación:

“¡Buenos días! Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema porque respeto y honro el legado que me dejó, pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención".

"No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien el Sr. Presidente designó para ser el General del Ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto Y saber qué pasó..."

"Soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quien también respeto mucho y sé el dolor que sienten al saber que mi padre lleva más de 24 años desaparecido y nos sabemos todavía que aconteció con él, dónde está o a dónde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está…"

Su tía, Silvia Quintero, se expresó en Blu radio respecto de la designación: "A nosotros nos preocupa que haya unos ascensos sin que responda por un caso que fue denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría". Su tío Carlos, hermano de Jaime, también habló sobre el polémico nombramiento: "No entiendo cómo a las personas que cometen este delito de desaparición forzada los premian. Esto ha sido muy doloroso para toda la familia. Queremos saber qué pasó con nuestro hermano, quien fue visto por última vez en la Brigada 17, desapareció después de que el entonces capitán Eduardo Zapateiro ordenara un supuesto traslado por indisciplina".

Por otro lado, la Justicia investigó lo ocurrido en su momento, cuando fue radicada la denuncia, y exoneró a Zapateiro de responsabilidades por la desaparición del padre del futbolista en 2001.

Por su parte, luego de las declaraciones de la tía del jugador de River al respecto, el Ejército de Colombia emitió un comunicado oficial en el que responde que "no existe prueba alguna de la responsabilidad" de Zapateiro en "la presunta desparición del señor Jaime Enrique Quintero Cano", "ni por acción ni por omisión".

Por último, Juanfer terminó de aclarar su posición sobre el tema:

"Tengo el derecho como hijo, al saber qué pasó con mi padre y eso él lo que quiero saber, porque he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales. Por la ausencia de mi papá siempre está el vacío y lo siento a diario... Sólo quiero saber que pasó..."

"Para terminar espero que haya quedado claro todo por medio de esta red social... Todavía sigo esperando una respuesta y, ¡sé que se va saber la verdad! Feliz día".

