https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.12.2019

15:02

Fue goleada por 4-2 69 años del triunfo de Colón ante Unión y la conquista del primer título en los registros de AFA

En 1950 la Asociación del Fútbol Argentino organizó el torneo “Honor Gral. Juan D. Perón” con equipos de la segunda división, entre ellos Colón y Unión.

Del certamen, que se pensó para que los equipos no pierdan tiempo de competencia, participaron los 12 equipos de la “B” de aquel entonces. Se hicieron dos zonas, cada una con seis clubes.

Se jugó a dos ruedas todos contra todos, con un total de 10 partidos por equipo. Los ganadores de cada zona se enfrentaron a un solo encuentro para definir al ganador del certamen. Colón finalizó como líder de la zona “A” y Unión hizo lo propio con el grupo “B”.

El partido definitorio se jugó el 30 de diciembre de ese año en el estadio Brigadier Estanislao López, por aquellos tiempos llamado “Eva Perón”.





Fue triunfo de Colón por sobre Unión por 4-2 con goles de: 12m J. C. Frutos (C), 20m Hussein (U) de penal, 38m M. A. Sánchez (U), 40 y 63m Canteli (C) y 74m Ferreira (C).

“Colón prevaleció en juego y score y obtuvo el trofeo Presidente Perón”, tituló El Litoral el día siguiente.





La síntesis de aquel partido:





Colón: Raúl Tenutta; Eulalio Gómez y Raúl Traversi; Angel Gaetán, Ricardo Ramírez y Carlos Rebecchi, Ernesto Ferreira, José B. Canteli, Juan Carlos Frutos, Nicolás Leanza y José Marángelo. DT: Alberto Chividini.

Unión: Oscar Armando Canteros; Jacinto Hussein y Federico Roberto Edwards; Rómulo Juan Mieres, Miguel Angel Mieres y Eduardo Dusse; Carlos Habichain, Eduardo de la Mata, Juan Carlos Bruzzone, Miguel Angel Sánchez y Virgilio Acosta. DT: Rafael Amadei.