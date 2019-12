https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.12.2019 - Última actualización - 17:52

17:49

Reclama la devolución de un arma Sobreseído una década después

Néstor Ariño (65) volvió a la Redacción de El Litoral diez años después de que denunciara un complot policial-judicial, luego de que lo detuvieran en octubre de 2009 y le abrieran una causa penal por una discusión callejera con un ciclista. En aquella ocasión, acusó a la fuerza pública por el faltante de $ 10.000 que llevaba en un maletín. Ahora que recibió el sobreseimiento definitivo, reclama la devolución de una pistola 9mm que le secuestraron en el procedimiento.



“Me perjudicaron muchísimo”, afirma Ariño que es dueño y gerente de una concesionaria de autos en Laguna Paiva. “Imaginese lo que causó mi detención en un pueblo de 12 mil habitantes”, expresó el hombre cuya foto y datos personales fueron publicados en varios medios de la capital provincial.



El lunes 26 de octubre de 2009, Ariño había viajado a Santa Fe con $ 75.000 para hacer pagos a concesionarias. Tenía una reunión a las 9 de la noche en la Casa del Maestro y como llegó antes -eran las 20.15- estacionó el Renault Megane II por bulevar y se bajó para ir a tomar un café al Baviera de bv. Gálvez y Laprida. Pero al abrir la puerta del coche tuvo un encontronazo con un ciclista, que lo denunció por una presunta amenaza con arma de fuego, aunque él asegura que todo quedó en un entredicho. Media hora después dos policías lo fueron a buscar al bar y le pidieron que los acompañe hasta la Comisaría 3ra. donde estuvo detenido hasta el día siguiente.



Como resultado del conflicto, hubo dos causas cruzadas. Una en su contra, por las coacciones y amenazas al ciclista; y otra instada por Ariño, por el faltante de $ 10.000 de su maletín. La segunda, fue archivada sin mayor trámite al año siguiente por el entonces juez de Instrucción Cuarta, Eduardo Saurín. La otra, en la que se encontraba imputado, se cerró una década después con el sobreseimiento definitivo.



Recién el 25 de octubre de 2019, Ariño, que era legítimo usuario de arma de fuego y tenía permiso de portación, pudo “limpiar” su foja y tramitar nuevamente el “certificado de antecedentes penales” que extiende el Registro Nacional de Reincidencia (RNR).



“Cuando a mí me secuestraron la 9 mm, tenía hasta permiso de portación, podía no tan solo llevarla por piezas, sino armada conmigo, por los caudales que yo llevaba”, explicó el hombre. Pero con la apertura de una causa penal en su contra, “no pude renovar ese servicio” ni el de otras tres armas que tenía en su casa: un Winchester 44-40 de 1892 que era de su bisabuelo; un fusil 308 para caza mayor; y una carabina 22 automática.



Para evitar caer en infracción, cuando se le vencieron los permisos de las otras tres armas que estaban en su casa, “las entregué voluntariamente ante la Policía Federal”, donde “pedí por favor que no las destruyeran, que era una entrega voluntaria por no poder documentarlas, pero que pretendía recuperarlas”.



“Ahora que salió que todas mis causas están archivadas y me dieron un certificado de que no tengo antecedentes penales, me volvieron a renovar todos los permisos y entonces yo volví a recuperar las armas” a excepción de la 9 mm. cuyo destino es incierto.



“Me dicen que no encuentra la 9mm”, se lamentó el entrevistado, que quiere saber “si la alquilaron, la vendieron, se perdió o dónde está”. “O sea que no sólo me robaron los 10 mil pesos, sino que ahora me hicieron desaparecer la 9 mm”, cuestionó.