Por segundo año consecutivo

Una pick up fue el vehículo más vendido en la Argentina

La pick up Toyota Hilux cerró 2019 como el vehículo más vendido del año de la Argentina, al alcanzar los 33.483 patentamientos, mientras que el liviano más vendido fue el Toyota Etios, con 32.024 unidades, por lo cual la marca obtuvo ambos logros por segundo año consecutivo.

