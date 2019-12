https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.12.2019

Le ganó a Star Wars: The Mandalorian

The Witcher es ahora el programa de streaming más solicitado del mundo

The Witcher es un éxito mundial de buena fe. La serie de Netflix es ahora la serie de televisión más solicitada del mundo en todas las plataformas: como informa Business Insider , según la empresa de datos Parrot Analytics, The Witcher sobrepasó a Star Wars: The Mandalorian de Disney Plus como "el espectáculo más importante del mundo la semana del 22 de diciembre al 28 de diciembre".

"The Witcher también fue el principal espectáculo en los Estados Unidos con casi 127 millones de expresiones de demanda en comparación con los 115 millones de expresiones de demanda de The Mandalorian en los Estados Unidos esa semana". Tenés que leer Henry Cavill: "The Witcher es más parecido a nosotros que otros héroes" The Mandalorian acababa de destronar a Stranger Things de Netflix como la serie de transmisión más solicitada en los Estados Unidos. En noviembre, rompiendo la racha de 21 semanas de Stranger Things en la cima de las listas de Parrot Analytics.