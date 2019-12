Video: se registró un tornado cerca de Bahía Blanca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una vecina filmó el paso del fenómeno a kilómetros de su casa.

Una familia de la localidad de Cabildo, en Bahía Blanca, fue testigo del paso de un tornado por un parque eólico. El fenómeno se produjo en la tarde del lunes, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) haya emitido un alerta por tormentas fuertes y caída de granizo.

"Estaba en la casa hasta que me llamó mi marido. Al principio no estábamos seguros, pensamos que era humo o una nube, pero después confirmamos que era una tornado", le relató a TN Florencia, la vecina que captó con su teléfono el paso de la columna de aire.

La mujer contó que como la tormenta todavía no abandonó la zona, no pudieron salir a evaluar si el fenómeno provocó destrozos. "Veíamos que se acercaba una tormenta importante, pero no pensamos que podía pasar algo así. No es algo habitual y menos en esta zona, por eso decidí filmarlo", añadió.

Florencia consideró que el tornado se formó a "no más de 10 kilómetros" de su casa, en Cabildo. Se trata de una localidad ubicada 50 kilómetros al norte de Bahía Blanca, con una población de 2046 habitantes según el último censo.

"El cielo estaba bastante despejado. Fue en minutos que se cubrió de gris y empezó la tormenta. También cayó granizo, unas piedras importantes", agregó la vecina.