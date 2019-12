Saúl "Canelo" Álvarez, fue elegido como el mejor boxeador del año

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés) reconoció a Saúl “Canelo” Álvarez como el mejor peleador de 2019, así lo informó el organismo en sus redes sociales.

“Felicitaciones a Canelo por su premio al Boxeador del año. El peleador mexicano tuvo un gran año después de derrotar a Daniel Jacobs, uno de los pesos medianos más fuertes, y luego subir a la división de peso semipesado y noquear espectacularmente a Sergey Kovalev”, escribió la AMB en su cuenta oficial de Twitter.

Congratulations to @Canelo for his Boxer of the Year award. The Mexican fighter had a great year after defeating Daniel Jacobs, one of the strongest Middleweights, and then going up to the Light Heavyweight division and knocking out Sergey Kovalev spectacularly 🇲🇽🥊🔥 . pic.twitter.com/Gq37goycAM