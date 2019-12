El ex presidente de Nissan, se fugó de Japón y huyó a Beirut para escapar de la justicia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estaba en la espera del juicio por presuntas irregularidades financieras. Utilizó una identidad falsa y un avión privado para escapar.

El ex presidente de Nissan Carlos Ghosn llegó en las últimas horas a Beirut tras fugarse de Japón, donde estaba en libertad bajo fianza a la espera de un juicio que podría representar para él una larga condena en las cárceles niponas.

Su fuga, que se conoció en Tokio al amanecer de este martes, fue justificada por el también expresidente del grupo Renault al creer que en Japón se enfrentaba a un sistema judicial “parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad”.

“No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política”, afirmó Ghosn en un comunicado recibido distribuido por la firma francesa que en otras ocasiones ha enviado notas en su nombre y en el de su familia.

Ghosn permanecía en su residencia de Tokio y los pasaportes de su triple nacionalidad estaban en poder de sus abogados, una de las condiciones impuestas por el juez que aprobó su libertad bajo fianza el pasado 25 de abril, al final de su segunda detención provisional.

Fue arrestado por primera vez el 19 de noviembre de 2018, quedó en libertad bajo fianza el 6 marzo y nuevamente fue detenido el 4 de abril, todo ello para responder a las cuatro acusaciones de la fiscalía por presuntas irregularidades financieras.

Sus movimientos en Tokio estaban restringidos, había cámaras frente a su domicilio y el único acceso a internet lo tenía que hacer en las oficinas de sus abogados. También tenía limitaciones para comunicarse con sus familiares.

Aun así, Ghosn, de 65 años, salió del país con una identidad falsa, según fuentes citadas por la cadena pública NHK, y llegó al aeropuerto internacional de Beirut a bordo de un avión privado, aunque no se tienen detalles de la ruta que siguió.

Su huida del país fue una sorpresa también para sus abogados, según reconoció en declaraciones a los periodistas el principal letrado de su equipo legal, Junichiro Hironaka.

“Tengo ganas de que se logre la inocencia, pero parece que él no estaba de acuerdo con la Justicia en Japón”, añadió el letrado. “Ha dejado tirado todo aquí, las cosas suyas están en su habitación (...). Si regresa trabajaremos juntos”, agregó Hironaka.

Por lo menos una de las causas a las que se enfrenta en Tokio conlleva una pena máxima de diez años de prisión, que se unirían a otras tres acusaciones, incluyendo compensaciones pactadas no declaradas y el uso de fondos de Nissan para beneficio propio.