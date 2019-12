https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pese al "impuestazo", el campo se mantiene competitivo y "no habrá protestas en serio"

Es una de las estimaciones del último informe de la consultora Economía y Regiones para los principales productos de exportación. La economías regionales, en cambio, no tienen “tanto aire” los impuestos provinciales podrían sumar presión e incentivar reclamos el año que comienza.

