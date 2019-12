https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 31.12.2019 - Última actualización - 14:17

14:06

En una entrevista radial, el Presidente se quejó de que no es posible que haya que llevar a los empresarios del sector a "los latigazos". Habló de Macri, las jubilaciones, el cepo cambiario, paritarias y más.

Inflación "autoconstruida" Alberto Fernández: "los supermercadistas remarcan precios por las dudas" En una entrevista radial, el Presidente se quejó de que no es posible que haya que llevar a los empresarios del sector a "los latigazos". Habló de Macri, las jubilaciones, el cepo cambiario, paritarias y más. En una entrevista radial, el Presidente se quejó de que no es posible que haya que llevar a los empresarios del sector a "los latigazos". Habló de Macri, las jubilaciones, el cepo cambiario, paritarias y más.

Activo y frontal como de costumbre el presidente Alberto Fernández mantuvo una extensa charla con radio Continental en que la que habló de todos los temas que mantienen en vilo a los argentinos, pero sobre hizo mella en la actitud de las grandes cadenas de supermercados. Así definió al empresariado del sector: “remarcan precios por las dudas”.

Hasta el 31 de diciembre rige la exención del IVA a los productos de la canasta básica, sin embargo el mandatorio aseguró que pedirá a los supermercadistas que absorban parte de ese impuesto. “Estamos pidiendo que parte de ese 21% lo absorban, porque tienen que ver con esas utilidades desmedidas. En verdad, tenían IVA cero pero no tenían precios controlados. Muchos de esos precios han subido. Eso le estamos pidiendo a las cadenas de los supermercados. Tienen que revisar un poco su conducta”, aseguró.

Y al hablar de revisar su conducta, fue más allá Fernández. "Tampoco es posible que haya que llevarlos a los latigazos, porque también son parte de este país", dijo y cuestionó el margen de ganancias. “La inflación autoconstruida, una inflación que en verdad no existe pero algunos para prevenirse, precaverse, aumentan los precios ante la duda… La lucha contra la inflación es de todos. No debe haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente", afirmó.

"Es más una tarea de docencia que un reproche, porque esto ocurre hace años. Es un país con un historial inflacionario tremendo. Es el síndrome del alcohólico recuperado. Remarcan precios por las dudas: lo hacen todos porque tienen miedo de ser el tonto que pagó los platos rotos. Es una ganancia innecesaria. Que el esfuerzo sea no ganar tanto", agregó.

Sobre la ley de góndolas, el Presidente aseguró que es un mecanismo formidable. “Estoy simplemente esperando que se reinicie la actividad parlamentaria y cómo reaccionan los supermercados. Que no incrementen precios por encima de lo razonable", subrayó al tiempo que aviso que analiza reimpulsar la ley.

Luego, Fernández habló sobre las jubilaciones. “Los jubilados han sido muy maltratados en este tiempo. Sé que muchos de ellos no nos votaron porque se enojaron con los modos de Cristina (Kirchner)... pero no me importa. Hay que ayudarlos a salir de esta situación. Lo que hizo Macri es de una irresponsabilidad supina: les cambiaron la fórmula poder mandarle a María Eugenia Vidal 100 mil millones de pesos para la campaña de la Provincia", dijo y siguió.

"Detesto la mentira. No soy como Mauricio Macri. Su fórmula es impagable y el salario real de un jubilado cayó. Vamos a seguir aumentándoles con toda la generosidad que podamos. No voy a congelar las jubilaciones, pero pusieron una fórmula de imposible cumplimiento. Ahora uno tiene que ordenar el tema. Macri se fue y dejó todo este bodrio. Yo me hago cargo. No pienso hablar de la herencia, pero por favor entiendan las dificultades del problema".

Y sobre los salarios, explicó: “las paritarias podrían ser por partes, a partir del 31 de marzo. Quisiera recuperar el salario real que se perdió durante el gobierno de Macri, que fue del 20 por ciento. Pero también hay que entender que nos metieron en la cancha perdiendo 5 a 0".