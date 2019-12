Les fue mal este año, pero todavía pueden esquiar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El protagonista de “Terminator”, que ya supera los setenta, y el galardonado director, que el próximo mes de mayo cumplirá 90 años, fueron fotografiados juntos esquiando en Sun Valley

Arnold Schwarzenegger y Clint Eastwood comparten una relación de admiración mutua y también una estrecha amistad. Los dos son grandes amigos fuera de la pantalla grande se han ido de vacaciones juntos. El propio Schwarzenegger fue quien compartió una fotografía de ambos pasando un buen momento.

El hombre que fue dos veces elegido como Gobernador de California y el dos veces ganador del Oscar como mejor director posaron para las cámaras en plena forma a pesar de que Arnold tiene 72 años y Clint, 89. La imagen se viralizó rápidamente por las redes, en donde se destacó el gran estado físico de ambos a pesar del paso del tiempo.

En la imagen, se aprecia al actor y al cineasta posando ante la cámara, en un receso, mientras esquían en las montañas de Sun Valley, en el estado norteamericano de Idaho. “Nombren un dúo más icónico. ¡Espero!”, desafió a sus millones de seguidores el intérprete austriaco al presentar la imagen junto a Eastwood.

El director recientemente presentó su último proyecto cinematográfico Richard Jewell, una película basada en la historia real del hombre que salvó cientos de vidas durante los atentados de Atlanta 1996 y fue injustamente juzgado por los medios de comunicación.

Son amigos desde hace mucho tiempo. Schwarzenegger le dijo a The Hollywood Reporter en 2011 que admira la carrera de Eastwood. “En el futuro, tengo que adaptar mis roles a mi edad. Clint Eastwood también lo ha hecho de la misma manera. No es posible pelear o disparar de manera extrema”.

En lo laboral, estas dos grandes leyendas de Hollywood no han tenido un feliz fin de año ya que sus dos últimas películas representaron perdidas para sus estudios.

Richard Jewell contó con un elenco repleto de estrellas como Olivia Wilde, Sam Rockwell y Jon Hamm pero no llegó a enamorar al público. Además el filme se vio opacado por otras producciones en cartelera como Frozen 2 o Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker.

En mayo, Eastwood cumplirá 90 años, pero nada indica que podría abandonar su labor en el cine. Días atrás, en una entrevista en el show de Ellen DeGeneres, el director de Torino y La Mula descartó que tenga pensado retirarse.

Por su parte, Schwarzenegger participó de una de las decepciones cinematográficas del año: Terminator: Dark Fate. El regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor y James Cameron en el detrás de cámara de la esperada producción no logró convencer a los fanáticos de la franquicia que fracasó en sus intentos de darle una nueva vida a la saga de ciencia ficción.