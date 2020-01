El polaco Kubica será piloto de reserva de Alfa Romeo

El polaco Robert Kubica fue anunciado hoy como nuevo piloto de reserva de Alfa Romeo para la temporada 2020 de Fórmula 1, que comenzará el 15 de marzo en Australia.

El jefe del equipo, Frederic Vasseur, se mostró "encantado" de darle la bienvenida a Kubica en lo que consideró una "vuelta a casa", dado que regresará a su vieja escudería antes llamada Sauber.

"Es un piloto que no necesita presentación: uno de los más brillantes de su generación y que mostró el verdadero significado de la determinación humana en su lucha por volver a competir después de su accidente de rally", dijo el director en un comunicado, a propósito del grave siniestro sufrido en Andorra 2011.

BREAKING NEWS 🚨 Robert Kubica is hired as reserve driver for Alfa Romeo Racing ! Welcome back Robert ! 💪🏼 #F1 #AlfaRomeoRacing #Kimi7 #AG99 pic.twitter.com/kIrWvAXTSy

Robert Kubica : " I'm convinced that I will find the same determination and hunger to succeed. I'm looking forward to helping Alfa Romeo Racing ORLEN make the next step forward. "#F1 #alfaromeoracing #Kimi7 #AG99 pic.twitter.com/4TOisu14pE