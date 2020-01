Una argentina es la primera latina en organizar el Desfile de las Rosas

La argentina Laura Farber es la primera presidenta latina de la organización del Desfile de las Rosas que se realizó este miércoles en California, una tradición de 131 años que muestra el éxito de las personas latinas que viven en Estados Unidos.

Farber declaró a la agencia EFE que todo lo latino en el desfile "es una decisión pensada en reflejar la diversidad estadounidense".

En la tradicional "espectacular apertura" del año nuevo, que se organiza cada 1 de enero en la ciudad estadounidense de Pasadena, lo latino tuvo su espacio de primera fila con la composición especial "Reach for the Stars" (Alcanzar las estrellas) del músico y productor cubano Emilio Estefan.

hello here is the 2020 rose parade in hypervision for those of us that don't have any leftover brain power from nye to watch the whole 2 hours #RoseParade pic.twitter.com/ALU44Fjm9m