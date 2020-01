https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo en un documental de Netflix llamado “El fiscal, la presidenta y el espía” Alberto Fernández sobre Nisman: "Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado"

La miniserie documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, titulada “El fiscal, la presidenta y el espía”, fue estrenada por Netflix este miércoles. Junto a otros dirigentes políticos, el presidente Alberto Fernández fue entrevistado en 2017 para el proyecto y mantuvo la postura que manifestó desde la muerte del ex titular de la UFI-AMIA: “Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”.

En el tramo en el que aparece, Fernández además contó de una charla que tuvo con Nisman luego de que el entonces fiscal presentara la denuncia contra Cristina Kirchner y otros dirigentes por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA: “Primero (Alberto Nisman) me pregunta: ‘¿me viste anoche en (el programa de TV) A Dos Voces?’. Le digo: ‘Mirá, si es así, la verdad es una bomba’”.

A continuación Fernández reveló que Nisman le respondió: “'No, no, no, yo estoy muy seguro'. Me habló de que había hablado con mucha gente por el programa del día anterior (en referencia a su participación en A Dos Voces), que todo el mundo le había dicho que estuvo muy bien. Y entonces en un momento yo le digo: 'Mirá, el problema que yo tengo con tu denuncia es que no conozco en qué se funda. Y hacés una serie de afirmaciones que no sé qué sustento probatorio tienen’”.

Dos años después de haber sido entrevistado para la producción de Netflix, Fernández volvió a referirse al caso Nisman, siendo ya candidato a la presidencia por el Frente de Todos. Fue en agosto de 2019, en una entrevista en el programa Intratables, conducido por Fabián Domán. En esa oportunidad, Fernández habló sobre la muerte de Nisman y dijo que “si lo mataron, no fue el gobierno de Cristina”.



“Es algo que debe resolver la Justicia”, manifestó a continuación Fernández al ser consultado sobre si Nisman se suicidó o fue asesinado. “Creo que las pruebas que aparecen inducen a pensar que fue un suicidio. El problema que esa causa no la resuelva la Justicia por la motivación política que hay detrás”, agregó.

“Si lo mataron no fue de ningún modo el gobierno de Cristina, ni nadie cercano a ella”, declaró el referente del Frente de Todos y cuestionó: “Hay que aplicar las reglas de la novela policial, dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. La única perjudicada con la muerte de Nisman se llama Cristina Kirchner”. “Nisman nunca tuvo las pruebas que dijo tener”, concluyó.

La producción de Netflix

El trabajo, que busca echar luz sobre uno de los casos más resonantes de los últimos años, cuenta con el testimonio de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y el ex agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, entre otros.

El proyecto llevó cuatro años de elaboración al director y productor Justin Webster, quien se basó en más de mil horas de archivos y grabaciones, al punto de declarar en el Festival de San Sebastián, donde tuvo su premier mundial en septiembre pasado, que se trató del trabajo más difícil de su vida por las ramificaciones del caso.

Webster es responsable de otros documentales como “El fin de ETA” y la serie “Muerte en León”, además de la serie para HBO “El pionero” y “Six Dreams” para Amazon. “El fiscal...” cuenta con seis capítulos de una hora cada uno en un formato clásico de documental con una mezcla de entrevistas con imágenes de archivo.

Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, ubicado en la zona porteña de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, luego de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner de intento encubrimiento a los sospechosos del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.

En junio de 2018, la Cámara Federal confirmó que Nisman fue asesinado y vinculó su muerte a su tarea como fiscal y la presentación que realizó contra la ex mandataria y otros funcionarios.