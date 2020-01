El gobierno no modifica las fechas de pago de los sueldos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las reacciones fueron diversas, aunque todos los gremios coincidieron en manifestar su preocupación. Hubo contactos de dirigentes con el propio Omar Perotti, y hasta presentaciones ante el Ministerio para exigir que se cumpla con la ley vigente. La decisión oficial es pagar con el dinero disponible, y no tomar endeudamiento para sueldos.

Desde gestiones con el propio gobernador hasta reclamos legales. La difusión de un extendido cronograma de pago a activos y pasivos estatales provocó una reacción generalizada de preocupación en los gremios del sector, aunque con diferente gradualidad en la acción.



El gobierno, en tanto, ratificó a través de distintas fuentes que éste es el cronograma posible, que existe una decisión política de no tomar deuda para abonar sueldos, que se buscará extender plazos de vencimiento de facturas de empresas públicas y que en cuanto la recaudación lo permita, se normalizarán las fechas de pago.



Desde UPCN, su titular, Jorge Molina, explicó a El Litoral que ni bien se conocieron las fechas, mantuvo conversaciones con “el ministro de Haciencia (Walter Agosto) y el propio gobernador” para plantear el tema. “Manifestamos nuestra preocupación por el cronograma que nos pareció demasiado largo. Entendemos que la provincia puede tener problemas financieros y comprendemos la decisión política de Omar Perotti de no endeudarse para pagar sueldos, pero eso va en contra de los plazos de pago de los trabajadores. No corresponde que los empleados sufran consecuencias externas a la fecha normal de pago. Acá hay una extensión que transgrede los límites. Por eso pedimos que actúen en consecuencia difiriendo los vencimientos impositivos, y estamos gestionando ante las autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe que se pospongan los vencimientos de las tarjetas porque todo el personal está bancarizado”.



También desde ATE se planteó molestia por el calendario escalonado, y revelaron haber mantenido -al igual que UPCN- contactos con funcionarios del gobierno reclamando que se adelanten los últimos turnos establecidos. El secretario adjunto del gremio, Marcelo Delfor, sostuvo que de acuerdo con la respuesta ensayada desde el gobierno, esta modalidad de pago implica “una medida de excepción”, pero reclamó que “se le dé prioridad a los trabajadores de menores ingresos. El gobierno -continuó- debe garantizar que todos los trabajadores cobren su salario en tiempo y forma”. Y aclaró que le han solicitado al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el estado de las cuentas públicas.



Docentes



En el caso de los docentes públicos, representados por Amsafe, resolvieron formalizar una presentación ante el Ministerio de Trabajo en la que advierten que la gestión de Omar Perotti transgrede la ley con el cronograma de pago difundido. El gremio exige que “se cumpla con lo establecido por el artículo 128 de la ley de Contrato de Trabajo que fija como plazo de pago de salarios el cuarto día hábil del mes vencido”. “En estos momentos difíciles -plantea el escrito- no podemos los docentes ser víctimas de situaciones que no provocamos y vernos afectados al tener que afrontar compromisos como vencimientos de impuestos y servicios, pago de alquileres, situaciones de salud y todo lo que demanda la vida cotidiana. A nadie escapa que en nuestra condición de trabajadores se nos hace imposible esperar hasta la mitad del mes para que se complete el pago de nuestros salarios que tienen carácter claramente alimentario, conforme lo determina la Constitución Nacional, tratados internacionales de Derechos Humanos, tratados de la OIT, Constitución Provincial y normativas provinciales aplicables”. Por todo ello, reclamaron la prórroga del vencimiento de los impuestos provinciales, municipales y de servicios; el diferimiento del vencimiento de las tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF) atadas a las cuentas sueldos de los agentes provinciales; y que el NBSF extienda el producto de adelanto completo de sueldo a los agentes activos.



Desde el Sadop, en tanto, denunciaron que fueron “postergados injustamente en el cobro del mes de diciembre”, y frente a ello elevaron su “queja ante las autoridades del nuevo gobierno, porque esta postergación no condice ni coincide con los loables objetivos enunciados al inicio de la gestión”. “Sabemos de las dificultades por las que atraviesa la Provincia -prosigue el mensaje-, porque el gobierno saliente nos anticipó y anunció la situación, pero entendemos que no somos los trabajadores quienes tenemos que soportar estas situaciones. Reclamaremos ante las autoridades por esta postergación y nos entrevistaremos (este jueves, por la tarde) con la Ministra de Educación y su equipo, para impedir que esta situación vuelva a suceder”. “Sabemos que los responsables del pago de los salarios de los docentes de escuelas privadas son los empleadores, pero también sabemos del condicionamiento que dicho pago tiene, cuando la transferencia del aporte estatal se posterga. Por ello, reclamamos a todos para que esta conflictiva situación no se repita”, expresaron.



Desde UDA, su secretario general, Sergio Romero, consideró que “el cronograma de pago está fuera de los límites de la normativa para el pago del salario y somete a los trabajadores santafesinos a penurias y necesidades que son, una vez más, la variable de ajuste”.



Las reacciones sindicales incluyeron algunas protestas públicas, como en la ciudad de Rosario, donde se registraron movilizaciones frente a la sede de la gobernación.

Rechazo de Siprus



Desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), también se expresó “enérgico rechazo y preocupación a la extensión del cronograma de pagos de sueldos y jubilaciones”. Ello, advirtieron, “se suma a la amenaza de no sostener la cláusula gatillo que es el acuerdo paritario anual. Ya lo dijimos durante todo el 2019: los trabajadores no podemos ser variable de ajuste”.



A través de un comunicado, sostuvieron que “para extender el pago salarial de enero, arguyen que sólo el 7% de los agentes cobran $ 56 mil de bolsillo o más, lo que hoy es casi menos que un salario digno. Es decir que el otro 93% está debajo de esa suma y una mayoría, debajo de la línea de pobreza. Trabajadores que no van a poder pagar a tiempo impuestos, servicios, alquileres, cuotas, etcétera debido a esta demora en el cronograma de pagos”, alertaron.



Finalmente, aseguraron que “somos conscientes de la situación financiera de la provincia y del país, y no hay dudas de que es crítica”. Pero “al igual que lo hicimos con el gobierno anterior cuando tomamos medidas denunciando la falta de insumos, la falta de pago de adicionales, de cobertura de vacantes, del incumplimiento de acuerdos paritarios y la amenaza del no pago de la cláusula gatillo, hoy volvemos a reclamar que las y los trabajadores que sostenemos las políticas públicas no podemos ser castigados por una crisis que no generamos”, concluyeron.