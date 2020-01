Julián Castro, único precandidato latino, se bajó de la carrera presidencial en EEUU

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex alcalde texano y único precandidato presidencial demócrata latino, anunció este jueves que se retira de la carrera para llegar a la Casa Blanca en 2020.

"He determinado que simplemente no es nuestro momento", dijo el ex alcalde de San Antonio en un video divulgado por su equipo de campaña.

Las elecciones tendrán lugar en noviembre próximo, y el nominado demócrata se enfrentará al actual presidente, el republicano Donald Trump, que buscará la reelección.

Castro, de 45 años, miembro del ala más progresista del Partido Demócrata, tuvo un paso por la política nacional durante las dos administraciones de Barack Obama (2009-2017), cuando ocupó la secretaría de Vivienda.

Sin embargo, y pese a sus buenas actuaciones en los debates demócratas, en los últimos meses no logró elevar su perfil o fortalecer su recaudación para sobresalir en una reñida contienda, con 14 candidatos en carrera y otros 14, incluido él, fuera de la contienda.

"No he terminado de luchar. Seguiré trabajando por una nación en la que todo el mundo cuente, una nación donde todo el mundo pueda tener un buen trabajo, buena atención sanitaria y un lugar decente para vivir", afirmó Castro, nieto de una inmigrante mexicana, citado por la agencia de noticias EFE.

La salida de Castro se produce a apenas un mes de la primera cita electoral del calendario de internas de Estados Unidos, el caucus (asamblea popular) de Iowa, el 3 de febrero.

El ex vicepresidente Joe Biden es el favorito para conseguir la nominación demócrata, seguido por los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren y el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, según las últimas encuestas.

La campaña de Sanders dijo hoy que el precandidato recaudó la impresionante cifra de 34,5 millones de dólares en los últimos tres meses del año pasado, mostrando que un reciente ataque cardíaco no parece haber afectado la capacidad de recabar apoyo financiero del veterano senador izquierdista de 78 años.

La campaña de Sanders dijo que el dinero provino de más de 1,8 millones de donaciones, incluyendo a 40.000 donantes solo en el último día de 2019.

El total de lo recaudado por Sanders supera a los 24,7 millones que juntó Buttigieg, según anunció ayer su equipo de campaña.

Como Sanders, Warren ha obtenido la mayor parte de sus aportes de campaña de pequeños donantes y vía Internet. Su campaña juntó 24,6 millones de dólares en el úlitmo trimestre del año pasado.

Desde que lanzó su candidatura, Sanders ya ha recaudado más de 96 millones de dólares.

Con información de Télam y EFE