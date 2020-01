El mensaje de Fernández a los sindicalistas sobre paritarias: "No hagan pedidos desmedidos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 02.01.2020



El Presidente dijo que "entre este jueves y viernes" se realizarán anuncios en relación a aumentos a privados y estatales, y le pidió a los sindicalistas que "no hagan pedidos desmedidos" ya que "todo repercute sobre el resultado de la economía".

"Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin propósito de que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan", dijo Fernández esta mañana en diálogo con radio Diez.

En ese marco, el mandatario agregó: "Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. Tampoco hagamos pedidos desmedidos, porque todo repercute sobre el resultado de la economía. Todos tenemos que ser cuidadosos".

Asimismo, Fernández confirmó que "entre hoy y mañana" se anunciarán medidas al respecto, y que el acuerdo que elabora el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, "está bastante avanzado".

Por otro lado, afirmó que el gobierno nacional "va a cuidar a fondo que no se rompa" el programa "Precios Cuidados" y destacó el acuerdo alcanzado con supermercadistas y productores para bajar los precios de los productos alimenticios incluidos en el programa temporal de reducción de IVA que venció ayer, y que había sido aplicado por el ex presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral.

"Precios cuidados empieza hoy y obviamente vamos a cuidar a fondo que eso no se rompa. Es parte del éxito de lo que queremos: que la economía se tranquilice, salir de esta zozobra de pensar cuánto van a subir los precios. Es imposible vivir así cuando no hay causas que lo justifiquen", dijo el mandatario.

En ese marco, Fernández sostuvo que el gobierno anterior "hizo muchas cosas durante la campaña, pero no midió las consecuencias del día después y nosotros tuvimos que hacernos cargo de ese problema, preservando a los sectores más débiles".

En otro orden, confirmó la extensión del congelamiento de las cuotas de los créditos UVA durante 30 días más, mientras el gobierno nacional sigue analizando un "mecanismo de esfuerzo compartido" para lograr que haya "incrementos sensatos".

"Volvimos a postergar el aumento durante este mes. Estamos trabajando sobre la lógica del esfuerzo compartido para que la suba vuelva a tener un mecanismo de incremento sensato y no lo que esta pasando hoy en día", indicó.

En cuanto a la marcha del diálogo social, manifestó que el diálogo con la Mesa de Enlace "está absolutamente abierto" y que tienen las "puertas abiertas" para unirse a la convocatoria de la Casa Rosada, al tiempo que advirtió que las organizaciones del campo "sienten que el gobierno quiere agredirlos", pero "en realidad queremos sumarlos".

"Desde la Mesa de Enlace dijeron que necesitaban más tiempo para analizar institucionalmente (la convocatoria al diálogo social). Confío que lo analicen y se sumen. No quiero que queden excluidos", expresó el Presidente.

En tanto, el Presidente habló también de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la responsabilidad del organismo en la situación del país.

"El Fondo tiene mucha responsabilidad en lo que pasó. No se puede cobrar en los términos que están pactados. No pueden decir que no tuvieron nada que ver. La única explicación que cabe es que fueron cómplices de la gestión de Macri", dijo y agregó: "No pido un mea culpa, sino que se vayan silbando bajito sin decir nada".

Por último, contó que al llegar a la Presidencia encontró "un gran desorden en el Estado, y un montón de deuda acumulada con proveedores que no aparecía en los papeles".

Con información de Télam