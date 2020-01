El circuito turístico de Messi ya se conoce en el mundo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tour dentro de Rosario lanzado en noviembre pasado por el ETUR sobre Lionel Messi ya tuvo repercusión dentro de Argentina y también en el extranjero. Las 10 paradas reflejan un pedazo de la historia de Lio en su ciudad natal. La oportunidad de seguir los pasos de la gran estrella del fútbol mundial.

Hernán Alvarez

El circuito turístico sobre Lionel Messi inaugurado a fines de noviembre de 2019 ya da que hablar. Las 10 paradas que guardan un pedazo de la historia del jugador del Fútbol Club Barcelona forman parte del atractivo de Rosario como ciudad.



Santiago Valenti forma parte del equipo de comunicación del Ente Turístico Rosario (ETUR) y habló con El Litoral sobre las 10 estaciones que recuerdan al mejor futbolista del mundo. Valenti, junto a otras tres personas y un equipo de colaboradores, participó del proyecto que quedó plasmado hace más de un mes. Su función estuvo relacionada con la redacción, la investigación y el desarrollo del contenido.



“La idea del circuito tuvo que ver con una fuerte demanda tanto del turismo internacional como del turismo nacional de poder ver cosas que tenían relación con Messi”, expresó Valenti. “Muchos turistas se acercaban a nuestros puestos de información a preguntar qué cosas de Messi había en la ciudad, qué se podía ver.

Siempre estuvo desordenada esa información. Nuestra idea fue hacer una investigación y poder darle al turista y al vecino una grilla de 10 postas con info de cada uno de estos lugares para el que quiera pueda ir a recorrerlos y conocer un poco más”. “La idea era rescatar aquellos lugares que fueron formando a la súper estrella que hoy vemos. Messi está asociado mundialmente con valores de esfuerzo, humildad. Intentamos con el circuito encontrar esos lugares, esas historias que estuvieron detrás y que de alguna manera lo formaron. No es casualidad que Lionel haya nacido en Rosario, se haya criado acá y sea lo que es. Es producto de su ciudad y queríamos vincular esas dos cosas”, aseguró el hombre del ETUR.



Santiago aseguró que se tuvo en cuenta la infancia del astro del deporte y también su casamiento. En 2017, Lionel y Antonela Roccuzzo contrajeron matrimonio en el hotel Pullman en el City Center. “Podría haber elegido casarse en cualquier lugar del mundo y decidió traer a todos sus amigos súper estrellas, sus amigos de la infancia y sus familiares”, comentó.

"La idea del circuito tuvo que ver con una fuerte demanda tanto del turismo internacional como del turismo nacional de poder ver cosas que tenían relación con Messi", expresó Valenti.Foto: Hernán Álvarez



Repercusión mundial



Valenti resaltó que el circuito tuvo una gran repercusión mediática. Muchos de los medios con llegada nacional con base en Buenos Aires se hicieron eco del tour. También agencias de noticias internacionales como EFE y The Associated Press. “(La venida de AP) Nos permitió llegar a países que no podríamos haber llegado como la India o muchas ciudades de Estados Unidos. Uno no conoce los límites de la figura de Messi”.



Con respecto a las estaciones, no hay estadísticas de cuál es la más visitada. “Creemos que hay muchas paradas que son súper interesantes. Todo el trabajo que se está haciendo en el barrio de Lionel ahí en La Bajada (su barrio de la infancia en 1º de Mayo y Uriburu) es muy interesante. Es una galería a cielo abierto. Hay muchos murales”, afirmó.



No hay idea de ampliar la cantidad de lugares a visitar, pero sí de agregar información. “En 2020 vamos a tener testimonios en la parada de la escuela de fútbol Malvinas con uno de sus compañeros de la categoría ’87. Vamos a tener videos con sus maestras en la escuela Las Heras. También vamos a tener videos en la posta del club El Campito con amigos de la infancia con los que jugaba ahí”, dijo Valenti. También está contemplado agregar señalética en cada lugar. Algo que no se ha implementado todavía.



Se desconoce públicamente cuál es la opinión del propio Messi sobre este tour lanzado por el ETUR. “Nosotros respetamos muchísimo la privacidad de la familia. En ningún lugar del circuito está establecido algo muy privado de Leo. Son todos lugares públicos”, comentó Santiago.



El circuito está en la aplicación Rosario Turismo en Google Play Store y en App Store y también en el sitio del ETUR que es www.rosario.tur.ar.

Las 10 paradas

Estas son las 10 paradas del circuito turístico sobre Lionel Andrés Messi: 1- Complejo Malvinas de Newell’s Old Boys. Zeballos 3.185. 2- Paseo de los Olímpicos. Avenida Pellegrini al 1.300. 3- Estadio de Newell’s Old Boys. Avenida Intendente Morcillo al 2.500. 4- Club El Campito. Ibáñez y Lavalleja. 5- Barrio La Bajada. Avenida Uriburu y 1º de Mayo. 6- Museo del Deporte Santafesino. Ayacucho al 4.800. 7- Escuela Las Heras. Buenos Aires al 4.800. 8- Club Abanderado Grandoli. Laferrere al 4.800. 9- Hotel Pullman. Avenida Batlle y Ordóñez y bulevar Oroño. 10- Central Córdoba. 1º de Mayo y Virasoro.