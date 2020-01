https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Casasol Comenzó la pretemporada de Unión

Con la certeza del colombiano Yeimar Pastor Gómez Andrade —jugador más valioso de 2019— y la previsible baja de Juan Ignacio Cavallaro, el Unión 2020 de Leo Madelón volvió a los entrenamientos, iniciando la pretemporada de cara a lo que será la competencia cuatripartita para el Tate en este primer semestre del nuevo año. Como se sabe, Unión estará apenas un puñado de horas más en Santa Fe para luego instalarse a hacer base en Mar del Plata.

Lo de la baja de Cavallaro se venía venir desde el mismo momento que su agente pidió incluir en el contrato la cláusula de salida en este mercado de verano. Con la fuerza de esos tres millones de dólares que recibirá Tigre por jugar la Copa Libertadores, se lo sacaron a Unión. Igual, tanto no le costó el equipo de Victoria: 120.000 dólares lo liberaban automáticamente.

El gran objetivo del tatengue es avanzar en la Sudamericana y tampoco puede descuidar la Superliga Argentina, donde se encuentra en mitad de tabla y debe cerrar un buen torneo para volver a aspirar a clasificaciones internacionales.

Si bien Juan Ignacio Cavallaro no era “titular-titular” con Madelón, es cierto que Leo lo había recuperado de a poco, primero en la parte física y luego en el contacto con la pelota. Muchos se ilusionaban para que hiciera la pretemporada “con todo” y así ganarse un lugar entre los once de Leo. No pudo ser: ya hoy directamente ni se presentó a entrenar en Casasol y está llegando a Victoria, donde jugará en el ascenso de Argentina y se pondrá la casaca de Tigre para la Copa Libertadores.

Comenzó la pretemporada de Unión

El resto, todo normal. En el caso del uruguayo Méndez, cuyo contrato está vencido, la idea es negociar para renovar, un pedido especial del cuerpo técnico a los dirigentes que manejan el fútbol.

En la vuelta a los ensayos se pudo ver a un Madelón, escoltado por el “Moncho” Ruiz y el profe Mariano Lisanti, de muy buen ánimo, sonriente y haciendo bromas con los jugadores y la prensa (este primer entrenamiento del año fue abierto en Casasol).



Antes de la baja de Cavallaro, el entrenador le había pedido al presidente Luis Spahn “entre tres y cuatro rerfuerzos” para esta temporada que arrancará el 24 de enero en Santa Fe contra el líder Argentinos Juniors.

El balance



Si bien está circulando desde este jueves por las redes sociales, el Club Atlético Unión ya exhibe las 40 páginas de la Memoria y Balance del Ejercicio 113, cerrado en el mes de junio del año pasado. El martes 7 de enero, desde las 18, se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria de Socios para aprobar la Memoria y el Balance mencionado.

La lista de Madelón



— Arqueros: Moyano y Peano

— Defensores: Blasi, Martínez, Bottinelli, Yeimar, Godoy, Corvalán, Milo, Gerometta, Calderón

— Mediocampistas: Bonifacio, Méndez, Acevedo, Carabajal, De Iriondo, Elías, Ríos, Comas, Nardoni, Alvarez

— Delanteros: Bou, Troyanski, Andereggen, Mazzola, González

¿Ofrecieron a Merlini y el “Perrito”?



Un rumor se instaló muy fuerte en las últimas horas, luego de que Unión aceptara “renegociar” dos documentos que San Lorenzo de Almagro le debe al Tate por la compra de los hermanos Bruno y Mauro Pittón.



En su momento, la operación total fue de 2.5 millones de dólares y el “Ciclón” adquirió el 80% de Bruno y el 70% de Mauro. “En el momento de la compra, el dólar estaba en una cifra de $43. Por lo tanto, el club santafesino pidió el dinero adeudado con un aumento del 40%, debido a la devaluación”, indica el sitio “Doble Amarilla”.



En ese contexto, para evitar una nueva sanción en Superliga, Tinelli le habría ofrecido a Spahn dos jugadores: Bautista Merlini y Nahuel “Perrito” Barrios. Ahora, depende de Madelón. Igual, en el Mundo Unión ya descartan esta chance.