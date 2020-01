https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.01.2020 - Última actualización - 13:55

13:22

El intendente se mostró preocupado por el servicio de colectivos urbanos. La ciudad se quedó sin subsidios desde el 31 de diciembre. Gestionan su restitución ante el gobierno nacional.

Advertencia. “Lo cierto es que los subsidios hoy no están llegando a Santa Fe. Hasta el 31 del 12 llegaban, así que estamos esperando y pidiendo ya respuestas por parte de la Nación”, dijo Jatón. Foto: Guillermo Di Salvatore

Emilio Jatón fue contundente "Sin subsidios es inviable el transporte en la ciudad" El intendente se mostró preocupado por el servicio de colectivos urbanos. La ciudad se quedó sin subsidios desde el 31 de diciembre. Gestionan su restitución ante el gobierno nacional. El intendente se mostró preocupado por el servicio de colectivos urbanos. La ciudad se quedó sin subsidios desde el 31 de diciembre. Gestionan su restitución ante el gobierno nacional.

El gobierno nacional anunció este jueves el congelamiento, por 120 días, de las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, decisión que -dijeron las autoridades- beneficiará a 15 millones de personas. Inmediatamente sobrevino la pregunta: ¿se podrá contar con una medida similar en Santa Fe, donde la tarifa plana del boleto urbano cuesta $ 28.90?



Pero la respuesta no sólo fue —hasta el momento— negativa, sino que además en la ciudad existe una preocupación aún mayor debido a que desde el 31 de diciembre Santa Fe no recibe ningún tipo de subsidio al transporte, a lo que se suma la caída del pacto fiscal, que imposibilita que la provincia aporte dichos subsidios.



Por ese motivo, este viernes el intendente Emilio Jatón expresó su preocupación y dijo que ya iniciaron gestiones ante la Nación para tratar de solucionar el problema. “Pedimos a Nación la restitución de los subsidios para el transporte”, enfatizó el mandatario local.

- ¿Hay preocupación respecto de las tarifas de transporte en Santa Fe? —insistió El Litoral— Ayer hubo un anuncio nacional pero no quedó claro si ese congelamiento puede tener alcance en la ciudad.

- Esa medida solo abarca a la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos pedido una entrevista con los funcionarios nacionales y estamos exigiendo los subsidios para la ciudad de Santa Fe. Cuando nos respondan sobre eso, viajaremos o viajarán los funcionarios (del área) para ver qué hacemos. Lo cierto es que los subsidios hoy no están llegando a Santa Fe. Hasta el 31 del 12 llegaban, así que estamos esperando y pidiendo ya respuestas por parte de la Nación.

- ¿En la ciudad puede haber un congelamiento de las tarifas también?

- Todo depende de lo que suceda en la Nación. Sabemos que sin subsidios es inviable el transporte en la ciudad de Santa Fe; por eso mucho depende de lo que se haga a nivel nacional. Estamos pidiendo una reunión o respuestas lo antes posible.

- ¿No eran automáticos los subsidios? ¿Se cayeron directamente?

- Están caídos desde el 31 del 12; se terminaron. Por eso estamos viendo qué puede suceder en los próximos días.

- ¿Esta situación puede provocar aumentos en estos meses si no se soluciona este tema?

- Todo depende de lo que suceda en la Nación porque este congelamiento de tarifas solo es para el Gran buenos Aires. Por ahora no hemos recibido ninguna notificación. Lo que estamos pidiendo es saber qué va a pasar con la ciudad de Santa Fe.

- El congelamiento es por 120 días, ¿el transporte de la ciudad puede esperar 120 días?

- Nosotros estamos pidiendo reuniones, ya las pedimos en el día de ayer. Estamos pidiendo, vía nota formal, la restitución de los subsidios para la ciudad de Santa Fe.

- ¿Sabe por qué se quitaron esos subsidios de manera arbitraria?

- Es una decisión nacional, no lo sabemos.

- ¿Hay diálogo con Nación, con el nuevo gobierno?

- Todavía no. Por eso lo hacemos en términos formales para ver hasta dónde llegamos pero esto tiene una premura, tiene que tener una respuesta lo antes posible.

- ¿Con la provincia tomaron contacto para ver si hay una mano del gobierno provincial?

- Todavía no hablamos de ese tema porque, para que quede bien claro, esto depende de una decisión del gobierno nacional. Desde allí baja todo lo que suceda con el transporte en toda la República Argentina.

La auditoria



El intendente Emilio Jatón abordó ésta y otras cuestiones coyunturales durante un contacto con la prensa que se dio en el marco del acto llevado a cabo en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo”, con motivo de la firma de una Declaración Conjunta ‘Todos los chicos en la escuela‘, entre el gobernador Omar Perotti, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y los intendentes y jefes comunales.

- Pasaron los primeros días de gestión y pidió una auditoría. ¿Cómo está hoy el municipio? ¿Qué fue lo que encontró? —consultó El Litoral al intendente Jatón.

- La auditoría está en marcha y lo que hicimos fue una primera impresión sobre la deuda general que es lo que informamos a la prensa. Ahora estamos trabajando en hacer informes de cada lugar, de cada sector. Estamos poniendo la mira en dos sectores que tienen que ver con el verano: el Parque del Sur y el Parque Garay. La verdad es que hemos encontrado muchísimas deficiencias que nos impiden poner en funcionamiento normal a esos lugares. Verán que hay algunos problemas en la ciudad y tienen que ver, no con la herencia, sino con lo que encontramos. Si ustedes me dicen que podemos dar servicios, los estamos dando con lo que tenemos. Vamos a intentar en los próximos días normalizar la ciudad, pero nos resulta difícil hacerlo ya que no tenemos los elementos suficientes ni el dinero suficiente para empezar a hacerlo.

- ¿Hay un estado de abandono de estos espacios, sobre todo el Parque del Sur que es uno de los pocos que tiene la gente para refrescarse?

- El Parque del Sur se presentó como que era el gran momento del verano y encontramos que las bombas estaban quemadas, ese parque seco no funcionaba como tal. Lo que vamos a intentar es solucionarlo. Al Parque Garay yo mismo lo caminé y la verdad es que cuando uno saca el agua encuentra grietas por donde fluye el barro, el musgo; no ha tenido reparación ni arreglos en los últimos años. Vamos a intentar salir de esta situación que es coyuntural para llegar a lo que queremos: un lugar de esparcimiento de los santafesinos.

- Se está viendo mucha basura en la ciudad, ¿qué pasa con la recolección? ¿Cómo se está manejando ese conflicto?

- Eso es fruto de la deuda que tenemos de 600 millones. Estamos manteniendo contacto directo y casi diario, estamos multando a las distintas empresas por la no prestación del servicio. Es una negociación diaria, en el medio la deuda de 600 millones que nos condiciona, y mucho, en el servicio de hoy.

- ¿Lo que se ve en las calles es por eso?, ¿porque se demora la recolección de residuos?

- Hay auditores, las empresas están siendo multadas. Pero todo nos condiciona, en el medio hay una deuda de 600 millones que no nos permite poner reglas claras a ese servicio de recolección.