"Esperábamos que pudieran agarrarlo y que pueda cumplir su condena"

La mujer del pizzero asesinado dijo que "no le deseaba la muerte" al prófugo que murió en un choque

La esposa de Adrián Albanese, el pizzero asesinado a balazos porque no pudo sacarse la alianza de casamiento durante un asalto ocurrido el 20 de julio último en su local de Banfield, aseguró este viernes que quería "una condena justa" para los acusados del crimen de su marido y que "no le deseaba la muerte" al prófugo que murió el pasado jueves tras un accidente de tránsito.

