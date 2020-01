https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 01.06.2007

18:25

Nueva Chicago se complicó

Vélez lo dio vuelta y se quedó con el clásico

Venció a Chicago por 2 a 1. Filomeno -al minuto de partido- había puesto en ventaja al conjunto de Mataderos, pero Balvorín y Escudero inclinaron la balanza para el lado del ’Fortín’. Fueron expulsados Zarif y Martínez en el equipo visitante.



Vélez Sársfield derrotó a Nueva Chicago por 2 a 1, en el clásico de barrio que se jugó este viernes en Liniers. El partido, por la decimoséptima fecha del certamen, se disputó en el estadio “José Amalfitani”, con el arbitraje de Daniel Giménez.



En la primera maniobra ofensiva Chicago abrió el tanteador. Jorge Martínez escapó por el lateral derecho y Filomeno batió a Sebastián Peratta con un remate corto.



Acusó el impacto la formación que dirige Ricardo La Volpe y salió en procura de la igualdad. Lo hizo con fervor pero al mismo tiempo con desorden. En tanto, el conjunto que orienta Carlos Ramacciotti retrasó sus líneas y apostó al contraataque.



El empate



La igualdad llegó a través de una jugada con pelota detenida. Un largo envío le permitió a Balvorín aprovechar el quedo de Navarro Montoya para definir de cabeza.



A los 33 minutos, Chicago se quedó con diez jugadores por la expulsión del mediocampista Omar Sharif, quien tuvo una actitud intempestiva ante a un adversario.



El segundo tiempo careció de relieve. Siguieron las impresiones en los dos equipos y los errores fueron recurrentes. Vélez presionó sin ideas claras y Chicago continuó apostando al contrataque.



El “Mono” Navarro Montoya se lució al tapar sendos disparos de Ariel Broggi y Jonathan Cristaldo, pero nada pudo hacer ante el zurdazo de Damián Escudero, que tras rozar en un defensor de Chicago se metió junto al palo izquierdo de la valla defendida por el experimentado arquero.



Velez insistió en la ofensiva y dispuso de otras situaciones como para ampliar la ventaja. Sin embargo, ante un error defensivo del local, Filomeno estuvo cerca de empatar, cuando su remate, de zurda y rasante, dio en un palo.



En el minuto 43 el árbitro Giménez le sacó tarjeta roja al lateral derecho de Chicago, Jorge Martínez.



Síntesis



Vélez Sársfield: Sebastián Peratta; Mario Méndez, Mariano Uglessich, Hernán Pellerano y Maximiliano Pellegrino; Darío Ocampo, Maximiliano Bustos, Damián Escudero y Ariel Broggi; Gustavo Balvorín y Mauro Zárate. DT: Ricardo La Volpe.



Nueva Chicago: Carlos Navarro Montoya; Jorge Martínez, Pablo Nieva, Nicolás Sánchez y Facundo Talín; Omar Zarif, Israel Damonte y Mariano Donda; Federico Higuaín; César Carranza y Lucio Filomeno. DT: Carlos Ramacciotti.



Goles en el primer tiempo: 1 m. Lucio Filomeno (NCh), 24 m. Gustavo Balvorín (VS)



Gol en el segundo tiempo: 26 m. Damián Escudero (VS).



Cambios en el segundo tiempo: 14 m. Alejandro Cabral por Mario Méndez (VS), 18 m. Jonathan Cristaldo por Darío Ocampo (VS), 30 m. Javier Robles por Gustavo Balvorín (VS), 35 m. Ariel Nahualpan por César Carranza (NCh).



Expulsados: Omar Sharif (NCh), a los 33 m. del PT, y Jorge Martínez (NCh), a los 43 m. del ST.



Amonestados: Uglessich y Escudero(VS), Sánchez, Talín, Higuaín, Donda y Damonte (NCh).

Arbitro: Daniel Giménez



Estadio: Vélez Sársfield.



Fuente: Télam.