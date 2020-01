https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este viernes el rojinegro puso primera. Dio inicio a la pretemporada en el predio y luego el entrenador brindó una conferencia de prensa. Es su segundo ciclo en la institución.

El plantel comenzó con los entrenamientos Volvió Osella: más experimentado y reflexivo, pero con la misma esencia

El plantel profesional de Colón volvió este viernes a los entrenamientos con la presencia de Diego Osella como nuevo entrenador del equipo, en su segundo ciclo al frente del rojinegro.



La actividad, abierta a la prensa, se realizó en el predio del club a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, tras lo cual hubo una conferencia de prensa.



En el retorno a la actividad el DT contó con los siguientes futbolistas

Arqueros: Leonardo Burián, Ignacio Chicco, Fabricio Hass y Joaquín Aylagas



Defensores: Gonzalo Escobar, Facundo Garcés, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Franco Quiroz, Damián Schmidt, Alex Vigo, Lucas Acevedo y

Gastón Díaz

Volantes: Santiago Pierotti, Christian Bernardi, Tomás Chancalay, Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler, Mateo Hernández, Fernando Zuqui, Federico Lertora, Brian Farioli y Braian Galvan.



Delanteros: Juan Cruz Zurbriggen, Nicolás Leguizamón, Wilson Morelo, Luis Rodríguez, Tomás Sandoval y Mauro Da Luz.



Mientras, no formaron parte de los trabajos Cristian Esparza, Guillermo Celis y Rodrigo Aliendro.

"HAY QUE SACAR LA MEJOR VERSIÓN DE ESTE PLANTEL"

El primero en tomar la palabra fue Horacio Darrás, quien dijo que se mostró muy contento por “tener a Diego, que es alguien de la casa”, y recordó que “llegó en un momento muy complicado en aquel entonces” (en referencia al 2014, en su primer paso por la institución).



“Colón es una institución grande y creemos que vamos a revertir la situación en la Superliga. Estamos entusiasmados”, dijo Darrás.

Conferencia de prensa de Diego Osella

Luego fue el turno del nuevo entrenador sabalero, quien ante los medios de prensa dejó los siguientes conceptos:



>> “Tengo una alegría muy grande, es una institución a la que quiero mucho y que me dio mucho, la posibilidad de dirigir en Primera y se lo voy a agradecer de por vida”.



>> “No trato de perder la esencia que tengo, a pesar que uno es más maduro. Trato de ser auténtico, pero estoy mas maduro por el recorrido y las circunstancias que pasé en este tiempo”.



>> “Hoy tenemos un plantel estable, que llegó a la final de la Sudamericana, hay que remotivarlo y sacar su mejor versión. Ojalá podamos lograr la identidad que conseguimos con el plantel en 2014, y lo lograremos si nos alineamos todos detrás de ese objetivo. Este es un plantel de buen pie, hay que reenfocarlo y confiar en ellos, porque son los que nos van a sacar adelante”.



>> “A lo largo del recorrido (como DT) en Primera fuimos cambiando y adecuando a distintos equipos. Aquel Colón (de 2014) era práctico, intenso y de poca posesión. En Olimpo teníamos gente rápida en las bandas, y Newell’s era distinto. Nos adaptamos a los planteles que encontramos. Acá hay que ser inteligentes y encontrar el mejor funcionamiento con los jugadores adecuados”.



>> “Hoy soy mas paciente y menos eufórico. En 2014 hice cosas de las que me avergüenzo, pero soy así. Hoy tengo la misma esencia pero soy más reflexivo. Cuando uno actúa la gente y el jugador se dan cuenta. Ser políticamente correcto no conduce a ningún lado”.

Primer entrenamiento de Colón desde del drone de El Litoral

>> Sobre los refuerzos dijo que “la comisión directiva esta haciendo un gran esfuerzo. Dar nombres ahora en medio de las negociaciones es engorroso, porque uno dice algo que después no sucede. Pero estoy muy tranquilo con las gestiones que se están haciendo. Pero más que pasar el nombre (a los dirigentes) y entusiasmar al futbolista para que venga, yo no puedo hacer”.



>> Reconoció que Belluschi y Cerutti “son nombres que se tienen en cuenta”, aunque aclaró también que “no vamos a traer jugadores por traer”.

>> “Uno quiere volver siempre al lugar donde la pasó bien. Acá no se forzó nada, (su llegada a Colón) se dio de manera natural”.



>> “Encontré un plantel muy predispuesto a trabajar, hablamos un poco y nos pusimos a trabajar, que es donde hay que enfocarse, para irnos conociendo. Lo que viene es el día a día apuntando al primer minuto del partido en Santiago del Estero”.



>> “Hoy tenemos más elementos a disposición que aquella vez en 2014, pero debe estar en nuestra capacidad saber administrar el plantel”.

>> “Tenemos claro que tenemos que sumar puntos para salir de una zona incómoda”.



>> “Esto no lo tomo como una revancha, sino como una muy buena posibilidad para mi carrera. Esto es una satisfacción, poder dirigir a Colón, me da orgullo y me identifica con la historia del club”.



>> “Al hincha no le pido nada, hay que contagiar de adentro hacia afuera. El hincha ya dio muestras. La movilización de 40.000 personas a Paraguay fue generada por estos jugadores, y tenemos que volver a hacer lo mismo, que se sientan identificados y llenen el estadio, y que la gente se vea reflejada en cada pelota”, aunque aclaró que “lógicamente, siempre pensando en el resultado”.