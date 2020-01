https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.01.2020 - Última actualización - 10:21

10:16

México

El ex embajador de México en Argentina acusado de robo ahora fue denunciado por abuso sexual

Se impuso una orden de restricción para que el ex funcionario no se acercara a la víctima.

Foto: Imagen ilustrativa



Foto: Imagen ilustrativa

México El ex embajador de México en Argentina acusado de robo ahora fue denunciado por abuso sexual Se impuso una orden de restricción para que el ex funcionario no se acercara a la víctima.