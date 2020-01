Atlético Mineiro, rival de Unión en la Sudamericana, ya tiene DT confirmado

A través de las redes sociales Atlético Mineiro, rival de Unión en la Copa Sudamericana 2020, confirmó que Rafael Dudamel será el entrenador para la temporada.

"Rafael Dudamel es el nuevo comandante alvinegro!", publicaron. "Con un excelente trabajo al frente de la Selección Nacional de Venezuela, tanto en las categorías principales como en las básicas, el entrenador elevó el nivel del fútbol de su país", agregaron desde el club brasileño.

Por último, desde Mineiro aclararon que el vínculo con el venezolano será hasta fines de 2021.

Recordemos que Unión y Atlético Mineiro se enfrentarán en la primera fase de la Copa Sudamericana 2020. El 6 de febrero será el partido de ida en Santa Fe, mientras que la vuelta será el 20 de ese mes en Belo Horizonte.

