Lo plantearon en persona al ministro Luis Basterra y entregaron un documento que sugiere la categorización de chacareros y una escala del impuesto para aplicarse según el grano y el volumen de producción.

Política agropecuaria Retenciones segmentadas: federados santafesinos proponen alícuotas y precios diferenciales en lugar de compensaciones

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Chacareros del sur santafesino afiliados a Federación Agraria Argentina presentaron al Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Luis Basterra, una propuesta para segmentar retenciones en base a una categorización de productores y el establecimiento de un mecanismo de precios diferenciales para la venta de los granos en lugar de compensaciones impositivas. La escala incluye micro, pequeños, medianos y “el resto” en función de las toneladas cosechadas y propone diversas alícuotas para soja, trigo y maíz, desde 0 % hasta las establecidas en el decreto 37/2019 (de 30 % para la oleaginosa y 12 % a los cereales). También solicitan se excluya del gravamen a legumbres como arveja y lenteja, de gran desarrollo y agregado de valor en la región.

Acompañados por algunos presidentes comunales, los representantes de las regionales Sur y Ruta 18 fueron escuchados por el funcionario, también sobre uso de fitosanitarios y la conflictividad con activistas en los pueblos del Gran Rosario. El encuentro se produjo en las sede de la cartera el pasado jueves 2 de enero y duró aproximadamente tres horas. Allí entregaron un documento bajo el título: “Los chacareros del sur de Santa Fe venimos a poner el hombro, pero necesitamos que el Estado nos brinde una muleta para que no se caiga ninguno de los nuestros”. Los lineamientos fueron definidos por unos 40 productores durante una asamblea celebrada en Empalme Villa Constitución el 30 de diciembre.

“El principal concepto es la categorización de productores para diseñar políticas diferenciales impositiva y crediticias, según las escalas de producción”, sintetizó a Campolitoral Cristian “Tato” Roca, referente federado del sur provincial. En el documento se plantea que los micro productores (Categoría A) serían quienes cosechan hasta 600 toneladas de soja, 800 de maíz y 750 de trigo (alrededor de 230 hectáreas). Para ellos los DEX sería cero. Calificarían como pequeños (Categoría B) quienes produzcan entre 601 y 1.200 toneladas de soja, 801-1600 de maíz y 751-1500 de trigo, a quienes se descontaría 8 % en el precio de la oleaginosa y 3 % en los demás. Serían medianos (Categoría C) con volúmenes de 1.201-1.800 toneladas de soja, 1.601-2.400 de maíz y 1.501-2.250 de trigo y pagarían 18 % y 7 % respectivamente. Y por encima de esos tonelajes se consideran “los demás” (Categoría C), para quienes regirían las alícuotas del decreto 39 (no se menciona el 3 % extra que el Congreso habilitó al Presidente a implementar cuando lo considere necesario).

Para la categorización se sugiere utilizar la información disponible en el SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola) de AFIP. “Ese régimen de información permitirá informar el parámetro de producción que determinará la categoría del productor en el esquema planteado. Si se pasa en la producción de uno de los granos, sin que ocurra lo mismo en los otros granos, es motivo para pasarse de categoría. La idea es que este esquema sea una herramienta para la efectuar un mix de cultivos”, detallan.

Sobre la implementación de las “retenciones”, en lugar de una devolución o compensación propusieron descuentos directos en el precio del grano. “Consideramos adecuado buscar un sistema práctico para el productor y de impacto inmediato”, plantearon. Por lo tanto, para las categorías A, B y C “se aplica el porcentaje de retención que corresponde de acuerdo a la escala planteada” directamente en la Liquidación Primaria de Granos, lo que implica “un sistema de precios diferenciales para los distintos tipos de granos de acuerdo a la categoría que el productor posea”. Y aclaran: no se aplica ningún sistema de devolución o compensación, sino directamente se liquida al precio determinado aplicando la alícuota que corresponde de retenciones.

A su vez, a los productores de la categoría D proponen que se les devuelva el 50% de las retenciones sobre las liquidación de las primeras 200 toneladas de soja, trigo, sorgo, girasol, cebada y 400 de maíz. “Acá si se propone un sistema de devolución de los Dex (Derechos de Exportación) o retenciones que se realice de manera automática como Crédito Fiscal en la cuenta de la AFIP de cada Productor”, explican. Dicho crédito fiscal -detallan- se podría utilizar para: Pago de impuestos nacionales; Pagos de Aportes y Contribuciones de Empleados; Pago de Autónomos. Si al finalizar el año fiscal el productor posee saldo a favor podrá utilizarlo para: Pago de cuota de deudas contraídas con Bancos Oficiales; Compra de insumos; o Compra de maquinarias de Industria Nacional.

El documento hace hincapié en la categorización de productores para muchas otras cuestiones y no solo en las retenciones. “Es fundamental para establecer una política de desarrollo privilegiando a los actores más débiles del sector, no sólo cuando hablamos de retenciones, sino principalmente en brindar las herramientas necesarias para que ese desarrollo sea sostenido”. En tal sentido los federados también plantearon a Basterra cuestiones ligadas a costos de insumos, arrendamientos, financiación e impuestos.

“La presencia de pequeños y medianos productores es fundamental para el entramado social de las localidades del interior, dinamizando las economías de los pueblos y generando arraigo en las nuevas generaciones”, resumen como cuestión de fondo del planteo. Por tal motivo participaron del encuentro en Buenos Aires los presidentes comunales de Empalme Villa Constitución (Raúl Ballejos, UCR-FPCyS), Peyrano (Nestor Cantoni, FPCyS) y Máximo Paz (Dario Baiocco, PJ).

A modo de balance tras la encuentro, Roca destacó la relevancia de ser atendidos por un ministro nacional. “Es la primera vez que hay un acercamiento y un diálogo”, dijo. Y agregó que “el diálogo tiene que ser constructivo, tiene que tener respuesta; porque sino lo que va a encontrar es una protesta”.

La Filial Regional Sur de Santa Fe de FAA incluye las localidades de Arroyo Seco, Coronel Bogado, Empalme Villa Constitución, Fighiera, Godoy, Pavón, Rueda y Villa Constitución. Mientras que la flamante Filial Regional Ruta 18 abarca Acebal, Albarellos, Álvarez, Carmen del Sauce, Coronel Domínguez, Peyrano, Piñeiro, Santa Teresa y Villa Amelia. Esta última surgió hacia fin de 2019 como reacción de los chacareros que se hartaron del hostigamiento constante que soportan desde hace años por parte de nuevos habitantes que llegan desde la ciudad y pretenden cambiar el modo de trabajo de quienes hace generaciones viven allí de la producción agrícola.