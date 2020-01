https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.01.2020 - Última actualización - 15:23

15:21

Por 120 días, como lo dispuso para Buenos Aires y su conurbano

Meoni "invita" a congelar boletos en todo el país

El intendente de Santa Fe dijo que no recibe subsidios nacionales. El ministro de Transporte de la Nación aseguró que paga el 50 % “en todo el país” y pide no aumentar la tarifa del transporte urbano, mientras revisa la política del sector.

Foto: Flavio Raina



Foto: Flavio Raina

Por 120 días, como lo dispuso para Buenos Aires y su conurbano Meoni "invita" a congelar boletos en todo el país El intendente de Santa Fe dijo que no recibe subsidios nacionales. El ministro de Transporte de la Nación aseguró que paga el 50 % “en todo el país” y pide no aumentar la tarifa del transporte urbano, mientras revisa la política del sector. El intendente de Santa Fe dijo que no recibe subsidios nacionales. El ministro de Transporte de la Nación aseguró que paga el 50 % “en todo el país” y pide no aumentar la tarifa del transporte urbano, mientras revisa la política del sector.

“Estamos invitando a todas las provincias y municipios a que adhieran a esta medida. La Nación otorga el 50% de los subsidios de todo el país. Por eso les estamos pidiendo que también congelen las tarifas por 120 días”.

La declaración pertenece al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que contrasta con lo afirmado por el intendente Emilio Jatón, quien ayer dijo a El Litoral que Santa Fe -desde el 31 de diciembre- no recibe los subsidios federales para mantener el boleto a $ 28,90 en su tarifa plana, que estaban vigentes en la ley de presupuesto 2019 y por convenios de las anteriores gestiones nacional y de la ciudad..

Sin una nueva ley de presupuesto a nivel nacional, el gobierno de Alberto Fernández se maneja con el “reconducido” de 2019, pero también en un marco de “emergencia”. El gesto de la Casa Rosada ha sido por ahora en favor del área metropolitana del Gran Buenos Aires, en particular de Axel Kicillof, quien todavía no consigue hacer aprobar su “impuestazo” pero ya dejó en claro que no aumentará por ejemplo sus tarifas eléctricas. Otro rubro de subsidios nacionales discrecionales que van al distrito “preferencial” de Cristina Fernández en detrimento del resto del país. Tenés que leer Congelan precios de boletos de colectivos en Buenos Aires; incertidumbre en Santa Fe El gobierno nacional mantiene así su asistencia a 15 millones de usuarios en el entorno inmediato de la sede del gobierno federal. Pero no aplica en equidad para el resto del territorio nacional, aún cuando ese es el propósito que ahora enuncia Meoni.

El funcionario nacional expuso su propuesta de establecer con provincias y municipios “un parámetro, y de ahí para arriba se subsidia desde la Nación”. Y agregó: “lo que no queremos es que haya desfasajes, como los hay, con las tarifas en las distintas provincias”.

El ministro ratificó que el Gobierno está “revisando toda la política de subsidios” que percibe el transporte público, para evitar que las empresas reciban dinero de las arcas públicas “porque sí”. “Queremos hacer una revisión de las 800 líneas que están circulando en el Área Metropolitana de Buenos Aires. No todas las frecuencias son necesarias y eso termina impactando en un costo altísimo por año. Y también queremos revisar el costo por cada unidad, el corte de boleto de cada línea. No queremos subsidiar porque sí a cada línea‘, explicó el funcionario.

En declaraciones a Radio Nacional, el integrante del Gabinete destacó que el congelamiento por 120 días de las tarifas del transporte público del AMBA obedece a que se entró “en una etapa en la que es necesario volver a volcar recursos en un consumo. Por eso, hemos decidido suspender todos los aumentos previstos en esta etapa”. Tenés que leer "Sin subsidios es inviable el transporte en la ciudad" Vuelos regionales

Por otra parte, Meoni hizo referencia a la decisión de que los vuelos regionales vuelvan a operar desde el Aeroparque porteño. “No sé por qué (el ex ministro de Transporte Guillermo) Dietrich tomó la decisión de sacar los vuelos regionales de Aeroparque. La única empresa que no se vio favorecida con esa medida fue Aerolíneas. Ahora, estamos en una etapa en la que queremos tener un turismo más receptivo del que teníamos”, resaltó.

En cuanto a las empresas aéreas “low cost”, consideró: “los contratos están vigentes y esa situación no va a cambiar. Queremos que haya competencia en materia aérea, pero esa competencia no puede ser desleal. Por eso les vamos a pedir a estas compañías que cumplan con lo que tienen que cumplir”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa