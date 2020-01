https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mejor jugadora de hockey de la historia dio a luz a su bebé en una clínica de Rosario. El primogénito de la pareja nació prematuro y pesó 1,600 kg.

Por primera vez Luciana Aymar fue mamá La mejor jugadora de hockey de la historia dio a luz a su bebé en una clínica de Rosario. El primogénito de la pareja nació prematuro y pesó 1,600 kg.

Aunque tenía fecha de parto para fines febrero, la cesárea se adelantó y la pareja que conforman Luciana Aymar y Fernando González le dio la bienvenida a Félix, su primer hijo. La ex jugadora de hockey argentina y el ex tenista chileno recibieron así a su bebé en la ciudad de Rosario el último día del año 2019.

El nacimiento fue inesperado, según el emotivo relato que Lucha hizo en las redes sociales. Un cuadro de presión alta obligo a la ex integrante de Las Leonas a internarse el pasado 25 de diciembre y allí los profesionales médicos decidieron adelantar el parto por motivos de salud de la mamá y del bebé. La idea de la pareja era que el niño naciera en Santiago de Chile -donde residen de manera estable-, pero la repentina internación de Luciana forzó a cambiar los planes.

Así, Félix llegó al mundo el 31 de diciembre de 2019, con 1,600 kg de peso. El pequeño quedará internado hasta tanto gane algo de peso. Una vez que esté en condiciones, los médicos le darán alta. Lucha compartió sus primera fotos desde la misma sala de partos.

“Estos días fueron de muchas emociones, mucha incertidumbre y por supuesto mucho miedo. Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices”, escribió Aymar en su perfil de Instagram.

La ex jugadora de hockey -considerada por muchos la mejor de la historia- confirmó su romance con González en julio de 2017. En ese momento contó a la revista Caras de Chile: “Los dos nos seguíamos por las redes sociales y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida. Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo”.

En esa misma entrevista también había hablado de sus ganas de ser mamá: “Quiero ser madre, tener hijos y hacer mis otras actividades. Las voy a necesitar. No soy sólo de estar en la casa. Quizás el día que sea madre cambie mi forma de pensar, porque uno va adaptando su vida al momento. A lo mejor cuando tenga un hijo voy a querer dedicarle las 24 horas del día, pero nunca voy a dejar de hacer mis cosas”.

La pareja había anunciado el embarazo de Lucha en octubre de 2018 con una publicación en las redes sociales.

La emotiva publicación de Luciana Aymar en las redes sociales:

“Quiero compartirles una hermosa noticia . Les presento a FELIX , nuestro hijo!! Todo paso muy rápido ,Me tuvieron que internar el 25 de diciembre por un cuadro de presión alta, lo que hizo que se adelantara el parto por la salud de FÉLIX y la mia .Estos días fueron de muchas emociones , mucha incertidumbre y por supuesto mucho miedo. Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices .Todavía creo no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio. Nació por cesárea el 31 de diciembre , peso 1600 kg y es muy inquieto el chikitin. Solo tiene que subir de peso hasta que los médicos le den el alta ... Quiero agradecer al Sanatorio de la Mujer , médicos/as , enfermeros/ as que tan bien nos trataron. En especial agradecerles a los Dr. Malamud julio y Luciano y al Dr Marcucci por su gran dedicación, contención y cariño .Por supuesto a nuestras familias, que siempre están acompañándonos y dándonos todo su amor , a nuestros amigos y amigas que estuvieron todos estos días pendientes de nosotros .Estamos felices y agradecidos! ¡FELIZ 2020 para todos!”