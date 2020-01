https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 05.01.2020 - Última actualización - 13:09

13:00

Dar muchos regalos a los más pequeños durante fechas especiales, como la celebración de Reyes que sigue a la Navidad es desaconsejado por especialistas en niños y adolescentes, que aconsejan que los adultos compartan tiempo significativo y momentos lúdicos con los chicos y si hay muchos presentes de familiares se entreguen de a poco.

Iglesia Católica Día de Reyes: especialistas aconsejan menos regalos y más tiempo con los chicos Dar muchos regalos a los más pequeños durante fechas especiales, como la celebración de Reyes que sigue a la Navidad es desaconsejado por especialistas en niños y adolescentes, que aconsejan que los adultos compartan tiempo significativo y momentos lúdicos con los chicos y si hay muchos presentes de familiares se entreguen de a poco. Dar muchos regalos a los más pequeños durante fechas especiales, como la celebración de Reyes que sigue a la Navidad es desaconsejado por especialistas en niños y adolescentes, que aconsejan que los adultos compartan tiempo significativo y momentos lúdicos con los chicos y si hay muchos presentes de familiares se entreguen de a poco.

En vísperas de la llegada de los Reyes Magos y luego de despedir a Papá Noel, las casas se llenan de regalos que, por lo general, son más de uno por niño y se duplican o triplican con la visita a abuelos, tíos, madrinas y padrinos. ¿Es necesario regalar tantos juguetes a los más chicos?¿Se sobreestimulan? ¿Es dañino para su futuro?¿Cómo deben actuar los adultos?, son preguntas que suelen aparecer por estos días cada año.

"Se trata de tener sentido común porque cuando uno le regala excesivamente cosas a los niños se confunden y se genera la falsa sensación de creer que siempre van a tener muchas cosas", explicó a Télam Nora Koremblit de Vinacur, psicoanalista especialista en niños y adolescentes.





Según Koremblit ce Vinacur, “el sentimiento de confusión en los chicos los lleva a sentir que no se satisfacen con nada, se vuelven más caprichosos, consumistas y siempre hay que comprarles cosas porque parece que lo material es lo único que los va a aliviar".





"Muchas veces los mismos padres son quienes piensan que reemplazan la ausencia o quieren darle todo lo que pueden, o suponen que a través del consumo son mejores padres”, añadió. Por otra parte, la especialista destacó la importancia de “un regalo puntual que puedan compartir padres e hijos” y aseveró que la temática del exceso de regalos aparece todo el tiempo en sus pacientes y se potencia en fechas festivas.

Juan Eduardo Tesone, médico psiquiatra, psicoanalista y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, señaló al respecto que “el regalo en sí no me parece lo más importante, lo significativo es que la historia contada sea un momento en el cual los padres puedan hablar con sus hijos y conversar sobre sus expectativas y sobre sus deseos". "Es decir que sea una historia compartida en la cual lo importante no sea al valor real del regalo sino el valor celebratorio que los mismos tienen", señaló.





En el mismo sentido, Felisa Lambersky de Widder, médica pediatra y psicoanalista, sostuvo que “es lógico que en las fiestas donde se junta mucha familia los chicos reciban muchos regalos” aunque aconsejó que “si pide 10 regalos y se le da todo lo que pide quizá eso sea un exceso y es necesario formarlos con límites". “Uno buena alternativa es regular la entrega de presentes y dárselos de a poco para que disfruten de todo lo que recibieron y poder postergar alguna satisfacción inmediata para desarrollar la capacidad de espera”, destacó.

De Widder remarcó la importancia de la cantidad de tiempo que se le dedique al niño y de enseñar a jugar en un ámbito familiar.

Con información de Télam