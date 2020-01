https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 05.01.2020 - Última actualización - 16:06

16:05

Este desempeño contrasta con el de los vehículos 0 km., que cayeron en un 43 % durante el año pasado. Santa Fe mostró un leve repunte. No obstante, preocupa el cierre de locales.

Se mantuvo en los mismos niveles que en 2018 El negocio de la venta de autos usados le da pelea a la crisis Este desempeño contrasta con el de los vehículos 0 km., que cayeron en un 43 % durante el año pasado. Santa Fe mostró un leve repunte. No obstante, preocupa el cierre de locales. Este desempeño contrasta con el de los vehículos 0 km., que cayeron en un 43 % durante el año pasado. Santa Fe mostró un leve repunte. No obstante, preocupa el cierre de locales.

Mientras la venta de autos 0KM se desbarrancó 43% en 2019, las concesionarias de usados lograron darle pelea a la crisis y terminaron el año con el mismo nivel de ventas que 2018, al llegar a 1.723.998 unidades.

No obstante, en diciembre se notó un alarmante cierre de locales, un fenómeno que no se había dado con tanta fuerza a lo largo de un año que fue muy cuesta arriba para el sector automotriz.





Así lo informó la Cámara del Comercio Automotor, al ponderar que en medio de un escenario de muchas dificultades, entre enero y diciembre de 2019 la baja de las ventas fue de apenas 0,40% con relación al 2018.





“Si lo comparamos con la caída estrepitosa de la producción y la venta de 0km, los empresarios del sector tendrían que estar por demás satisfechos, si se tiene en cuenta el contexto económico en que está sumergido el país. Pero no es así”, aclaró el titular de esa entidad, Alberto Príncipe.





Señaló que “desde hace tiempo que se está trabajando con prácticamente nula rentabilidad”. Dijo que “esto hace que cualquier volumen pase desapercibido en estas instancias. Además, la presión tributaria es acuciante. En los últimos meses del año una gran cantidad de concesionarias de autos usados cerraron sus puertas. Y esta sí es una muy mala señal”.





En el período enero-diciembre de 2018 se habían vendido 1.723.998 autos usados, casi lo mismo que el año pasado. En diciembre se vendieron 140.468 unidades, un crecimiento del 14,33% comparado con igual mes del año pasado (122.866 unidades). Si se lo compara con noviembre de 2019 (128.981 unidades) la suba es del 8,91%.



“Terminó un 2019 que no pintaba bien en los papeles para el mercado de autos usados, pero finalizó prácticamente con las mismas cifras que en 2018”, destacó Príncipe.





Dijo que el mercado “desde el 2005 viene comercializando un volumen anual que no baja del millón de unidades. Y en esta casi década y media, aunque parezca mentira, vendimos autos sin financiación en contraposición con otros sectores que obtuvieron hasta subsidios de distintos gobiernos para poder vender”.





“Me pregunto cuánto se incrementaría la venta de usados con financiación acorde al mercado si en época de crisis vendimos más de 1.700.000 autos usados sin crédito”, sostuvo. Estimó que en caso de existir ese respaldo se podrían alcanzar los dos millones de autos.





Príncipe pidió tener en cuenta esa posibilidad ante la imposibilidad de la mayoría de la gente de llegar al 0km, por lo que busca autos semi nuevos para su recambio. “Somos pymes que damos trabajo y somos conscientes del momento actual que vive Argentina. Pero también queremos seguir manteniendo las fuentes laborales que protegimos con gran esfuerzo”, señaló.



Por provincias





Las provincias que más subieron sus ventas en 2019 fueron Neuquén: 9,07%; San Juan: 7,56%; Córdoba: 4,17%; Entre Ríos: 3,47%; Río Negro: 2,70%; Mendoza: 1,85% y Santa Fe: 0,30%.Las provincias que bajaron sus ventas fueron Chaco: 13,49%; Santiago del Estero: 12,28%; Formosa: 11,18%; Salta: 11,07%; Corrientes: 10,07%; Catamarca: 9,70%; Santa Cruz: 6,86%; Misiones: 5,33%; Chubut: 5,03%; Jujuy: 3,80%; La Rioja: 3,53%; CABA: 2,96%; Tucumán: 1,35%; San Luis: 0,95%; Tierra del Fuego: 0,53%; La Pampa: 0,51%; Pcia. Bs.As.: 0,34%.

Ranking por marcas





Como en los últimos años, el Volkswagen Gol fue el auto usado más vendido en 2019, con 117.252 unidades. Así surge del balance anual difundido por la Cámara del Comercio Automotor.



En segundo lugar se ubicó el Chevrolet, en sus versiones Corsa y Classic, con 77.232 unidades. Tercero quedó el Renault Clío, con 51.227 ventas, de acuerdo con ese ranking. En cuarto lugar, y con una performance sorprendente también en 0KM, quedó la camioneta Toyota Hilux, la preferida en el campo, con 46.162 unidades.



Detrás se ubicaron el Ford Fiesta (43.740), el Fiat Palio (42.213), Ford Ecosport (40.838), Ford Focus (37.136), la camioneta Ford Ranger (33.857) y el Ford KA (33.175).