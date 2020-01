Hidrovía en manos de las provincias: ¿federalismo o defección de la Nación?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El concepto de “federal” se materializa cuando el Estado nacional “garantiza”para todas las provincias y regiones la utilización del sistema y no para algunas, en este caso las costeras. Lejos de ser un avance, la idea atrasa 20 años al sector y contribuye por acción u omisión a consolidar los paradigmas de los ‘90.

Armando Piantino | redaccion@ellitoral.com





Los dichos del presidente Alberto Fernández en cuanto a la intención de dejar el manejo de la hidrovía en manos de las provincias ribereñas, obtuvieron esperable repercusión en oportunidad de su visita a Santa Fe para participar de la asunción de Omar Perotti como gobernador.





De acuerdo a lo dicho por el mandatario, que conversó largamente el tema con el santafesino, su decisión se apoya en la idea de federalismo. Nada más equivocado .



El concepto de “federal” se materializa cuando el estado nacional “garantiza”para todas las provincias y regiones la utilización del sistema y no para algunas provincias, en este caso las costeras.





Los puertos en general y los que han sido propiedad de la Nación y transferidos a las provincias ( ley 24093/1992) , no responden solamente a las cargas de los estdos costeros, sino a cargas de otras provincias o “regiones”; pueden ser inclusive de otros países. No se entiende el motivo por lo cual esas provincias litoraleñas pretenden asumir y hacerse cargo de un sistema federal.



Por otro lado, está absolutamente comprobado que las provincias que recibieron los puertos transferidos por la Nación hace más de 20 años no tuvieron políticas para los mismos y además no invirtieron un peso para mejorar su infraestructura. Uno puede observar como sus enormes estructuras se deterioran año a año en el absoluto olvido por parte de los estados provinciales que las tienen a su cargo.



Si se realizaron algunas inversiones que permitieron que sobrevivan, se hicieron por parte de la Nación durante la gestión kirchnerista. Como ejemplo, cuando durante la gestión del ex gobernador Carlos Reutemann en nuestra provincia, se le solicitó a la Legislatura autorización para tomar endeudamiento y ampliar el puerto de Santa Fe a través de un crédito del Fonplata. La Legislatura se opuso y solo se acepta que ese crédito sea repagado por el ente administrador del puerto (en el registro del debate parlamentario queda plasmada esa voluntad legislativa)

A esta situación el gobernador Perotti la conoce perfectamente, porque además de santafesino, fue muchos años funcionario del Ministerio de la Producción y también ejerció el cargo de ministro en esa cartera.





Desarticulación





Cuando se repasa el debate parlamentario en el Congreso de la Nación por la ley Nacional 24093/1992 y la intensa discusión que se genera cuando se aprueba el diseño de la hidrovía Paraguay-Paraná, se observa que muchos temas fueron muy debatidos y saldados por los legisladores, logrando equilibrios que hoy se rompen.



Este tipo de definiciones contribuyen a desarticular y diezmar lo que queda del sector en el ámbito del Estado nacional, entregando a algunos gobernadores la planificación del sistema hidroviario y el control de una enorme estructura de puertos privados propiedad de empresas multinacionales.





Estas empresas manejan y dominan la producción y comercialización de los commodities del cereal, subproductos y en algunos casos del mineral en todo el territorio nacional.





Lejos de ser un avance, la idea atrasa 20 años al sector y contribuye por acción u omisión a consolidar los paradigmas de los ‘90.





No hay duda de que se debe mejorar y actualizar la normativa que regula el sistema, pero esto va más allá: como en los ‘90, el Estado Nacional se desentiende de una cuestión de absoluta competencia federal.



Sería muy importante poder retomar, mejorar y desarrollar las ideas del ex Presidente Raul Alfonsin y Nestor Kirchner y no coronar las que llevo adelante el ex ministro Cavallo, junto a exportadoras cobijadas en las bolsas de comercio de Rosario y Cordoba y la fundación Mediterránea.



Lo que dijo el Presidente





“Vamos ayudarlo a Omar todo lo que podamos, porque ayudarlo es ayudar a todos los santafesinos. Esto es algo que también debemos entender: Argentina no es un lugar donde hay una ciudad capital, un lugar central y una periferia. Es un país donde todos tenemos que integrarnos. Santa Fe es una provincia muy rica -agrícola, ganadera, industrial- pero que es parte de la Argentina integrada. Lo hemos hablado mucho con Omar, lo hemos hablado mucho para buscar mecanismos de desarrollo donde el país se integre mejor. Tal vez en ese proceso de integración, lo que más hablamos con Omar es que la hidrovía sea gobernada por las provincias que tienen la hidrovía y usan la hidrovía. Y así como entendimos eso y lo vamos a hacer, vamos a hacer para que Santa Fe ayude a otras provincias para desarrollarse más porque lo están necesitando” (El Litoral 11/12/19).