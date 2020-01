https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Temporada marplatense Telefonito, el teatro del telefonito

Raúl Emilio Acosta

“El trío que integran Mariana “Cumbi” Buztinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila presentan “Fucking impro” el nuevo show de Improvisa2 completamente innovador, un espectáculo de humor, original e interactivo.

Los actores salen a escena sin guión y el público participa. La dinámica es muy sencilla: antes de iniciar la presentación se le pide al público que envíe palabras a través de su celular, estas sugerencias aparecerán al azar en la pantalla del escenario para que los actores las utilicen.

Además el elenco solicitará al público distintos géneros de interpretación que a su vez serán combinados entre sí, por ejemplo un Western de princesas de Disney o una telenovela de ciencia ficción, generando de esta forma historias diferentes con las que divierten, sorprenden y emocionan.

Cada una de las improvisaciones tendrá una duración predeterminada, por lo que el vértigo es mayor ya que deberán cumplir con el gran reloj que está sobre el escenario sin pasarse ni un segundo. A esto se le suman los desafíos que el Vj improvisador les propondrá en vivo al trío de improvisadores.

Este formato desafía al grupo improvisa2 que luego de casi 17 años de vida se proponen un formato nuevo para seguir brindando un show de impro distinto a cualquier otro espectáculo teatral. “Fucking impro” es una experiencia única con un estilo fresco e innovador de hacer teatro improvisado.

“Funciones: Domingos y Lunes 23.45 hs. Centro de Arte Radio City + Roxy + Melany. San Luis 1750 MDQ”.

Lo anterior es lo que se sabe de este espectáculo. En rigor lo único cierto es el anuncio. No había programa el día que asistí. El texto está en el ciberespacio, por tanto lo averigüé después.

El grupo no es nuevo ni aventurero. Debemos suponer que han sido lectores de Pirandello y su texto. Es del 1930: “Questa sera si recita a soggetto”.

“Aquí Pirandello nos lleva a cuál es su concepción del teatro, y que emerge en la trilogía de la cual esta comedia es la última representación. El teatro es el mundo en el que los personajes tienen que enfrentar una historia: y aunque la historia es siempre la misma, diferentes actores y directores lo enfrentarán de una manera diferente. Esto explica por qué los diferentes personajes serán presentados por el director, no con el nombre que traerán a la escena, sino con su nombre real de actores, para demostrar que serán ellos los que darán vida a los personajes, y que este será uno de los muchos logros. posibles eventos Para hacer esta conexión más evidente, en la presentación, los actores y los personajes tienden a intercambiar roles continuamente. Así surgen los diversos personajes: la madre autoritaria (ella se llama Generaless), el padre suculento apodado Sampognetta por su hábito de silbar, las cuatro niñas llenas de vida y amantes del canto, los invitados masculinos (jóvenes oficiales de aviación) llenos de quiere divertirse, y el joven siciliano, enamorado de Mommina, crítico con la familia y no dispuesto a justificar su libertad de comportamiento. Todo esto sucede con interrupciones en las que los actores discuten con el director cómo destacar los diversos momentos...”.

Es válida, pese a la distancia, la discusión de Pirandello. El teatro simula la vida, la recrea, la cambia...

Los actores deben ser personajes o parte del drama, del conflicto que cuentan...

La obra supera el escenario y se instala entre quienes asisten a su narración y de ese modo inciden en su vida...

No aparecerán estas inquisiciones resueltas en esta performance. Podemos adelantar una conclusión. Si no tiene, si no conoce el código QR y el uso del idioma que los “telefonitos” ofertan, usted será un pasivo espectador de una improvisación muy estudiada (hay oficio, mucho oficio y mucho estado físico) en la que el viejo teatro estará en otra sala, donde con seguridad le piden exactamente lo contrario: que apague el telefonito, Aquí no. Este trabajo pertenece al mundo de los algoritmos.

No piense en un drama o una comedia. No piense en nada, excepto estar atento a su telefonito. Es una hora que pasa velozmente. Esa es la mejor advertencia que puede hacerse.

Podemos quedarnos con una reflexión. En rigor una pregunta. ¿Esto que tiene escenario, luces apagadas, butacas y actuaciones es teatro...? Al mejor estilo de las series yanquis: “to be continued”. Por las dudas: no apague el celular. Algo debo advertirle: no llamará Pirandello, no le interesa este asunto... ni tiene telefonito.