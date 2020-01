https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.01.2020 - Última actualización - 12:01

12:00

Este martes 7 de enero es el día de la Asamblea Ordinaria de socios en el Club Atlético Unión. “La hacen a esta altura del año y a las seis de la tarde para que no vaya nadie”, afirman.

La Agrupación Glorioso ‘89 se abstiene "El acreedor (Spahn) debería tener la documentación" Este martes 7 de enero es el día de la Asamblea Ordinaria de socios en el Club Atlético Unión. “La hacen a esta altura del año y a las seis de la tarde para que no vaya nadie”, afirman. Este martes 7 de enero es el día de la Asamblea Ordinaria de socios en el Club Atlético Unión. “La hacen a esta altura del año y a las seis de la tarde para que no vaya nadie”, afirman.

“Socias y socios del Club Atlético Unión, les compartimos la posición y los fundamentos de la Agrupación de cara a la Asamblea del próximo martes en el club. También la resolución de Personas Jurídicas y el Art. 95 al que hacemos mención en el comunicado”, expresa el comunicado de la histórica agrupación “Glorioso ‘89” (fundada por el Dr. Rubén Decoud).



“Nos dirigimos a los socios y simpatizantes unionistas para dejar aclarada la posición que la Agrupación va a sostener en la Asamblea Ordinaria convocada por la Comisión Directiva del Club para el 07/01/2020.



“Desde nuestra Agrupación siempre hemos sido muy responsables y respetuosos del Estatuto de nuestro Club, de sus tiempos y formas, y por eso debemos comenzar advirtiendo a los socios la situación de desmanejo institucional que estamos atravesando, producto de los permanentes incumplimientos por parte de la actual C.D.



“Debemos destacar que la convocatoria a ésta Asamblea Ordinaria, para tratar Memoria y Balance de la Institución, está absolutamente fuera de los términos estatutarios (120 días de terminado el ejercicio anual), y nos permitimos pensar que la misma sólo fue convocada por la intimación que la IGPJ ha cursado al Club, y por la sanción pecuniaria recibida de parte de Superliga por la no presentación de los estados contables en término, lo cual se puede transformar en sanciones más graves si se siguen incumpliendo las formalidades y obligaciones estatutarias.



“Asimismo, también es bueno mencionar que la IGPJ ha informado al Club que da como “no presentado el balance del club cerrado al 30/06/2018 por no expresar de manera precisa la deuda que la entidad posee a favor del Sr. Luis Spahn y familiares indicando fecha de origen, importes y documentación respaldatoria”.



“Se suma a todo lo expresado la investigación que está ejecutando el Ministerio Público de la Acusación, y la auditoría interna que se desarrolla por mandato de la asamblea extraordinaria del Club de fecha 28/08/2019 y a la que la Directiva del Club le ha prestado poca colaboración, en ambos casos para investigar y dilucidar la supuesta deuda que el Presidente del Club alega que la Institución tiene con él mismo. Es decir que a los incumplimientos formales le sumamos que, a pesar de algunas lógicas aclaraciones que se hicieron en las notas a los estados contables, que vale aclarar se incorporaron por exigencias de la oposición pues la Comisión se negaba a ello, vemos que se mantienen las mismas incógnitas respecto a los puntos cuestionados en el balance anterior, por lo que estimamos que seguirá el mismo camino y final ante la autoridad de aplicación.



“Si, como suponemos, IGPJ vuelve a cuestionar la nula información y documentación de la deuda del Club con Spahn y familia; o Superliga sanciona al Club por incumplimiento del artículo 95 del Reglamento de Afiliación, es EXCLUSIVA responsabilidad del Presidente y su Comisión Directiva. De ninguna manera puede sostenerse la excusa del secuestro judicial de documentación del Club, pues el Acreedor (Spahn) debería contar en su poder con documentación respaldatoria de lo que reclama, o el Club debería haber arbitrado los medios para que el MPA le extienda copia de los documentos secuestrados.



“Lamentamos lo que se vive institucionalmente en el Club. Pero tenemos claro que nada de lo que ocurre es por culpa de la oposición. Quien gobierna y decide es la Comisión que preside el Sr. Luis Spahn.



“Por todo lo expuesto, hemos decidido asistir a la asamblea, discutir pormenorizadamente los números de la Institución, y plantear la ABSTENCIÓN de nuestra agrupación a la aprobación del balance, para no convalidar los desórdenes formales y administrativos que ésta Comisión viene cometiendo, y no avalar con nuestro voto afirmativo ningún balance donde el pasivo financiero y los saldos al inicio estén cuestionados, y que en un futuro, cuando la Comisión Auditora designada, o la Justicia, puedan comprobar la realidad, o no, de la deuda del Club para con el “Presidente Acreedor” Luis Sphan, se puedan alterar notoriamente los números considerados y aprobados.

“Por supuesto, también analizamos seriamente la posibilidad de rechazar el Balance, pero como priorizamos a Unión, consideramos que ya es suficiente el daño al Club que deviene de los descalabros de las últimas Comisiones Directivas (allanamientos, procesamientos de directivos, subsidios no rendidos, auditorías internas, no cumplimiento del estatuto, etc.), por lo que procuramos evitar agregar nuevos motivos que traerían aparejados nuevas sanciones económicas o deportivas, que de ningún modo merece una Institución con tanto prestigio como Unión de Santa Fe.



“Estaremos como Agrupación siempre al servicio de Unión y de las autoridades del Club que han sido elegidos democráticamente por los socios, cumpliendo nuestro rol de oposición responsable. Pero siempre dentro de lo que las normas, el Estatuto y el orden institucional exigen”, finaliza el comunicado que firman Carlos Ghisolfo, Adrián Cornaglia y Ximena Cordero.

“La deuda con Spahn aparece reflejada a valores históricos. Cuando la Comisión Auditora o la Justicia se expidan, esos números se pueden alterar notoriamente. El Balance que presentan mañana no se ajusta a la realidad de Unión. No vamos a convalidar los desórdenes de esta Comisión Directiva”. Carlos Ghisolfo, Agrupación “Glorioso ‘89”.