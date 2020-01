¿Queda libre Manuel De Iriondo..?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.01.2020

12:04

Ni “Manu” ni Andereggen serán tenidos en cuenta por Madelón para este año. Los dos pases son del club: en el caso del “5”, cuyo contrato vence en junio, se quedaría con el pase.

Es lo más lógico. Quedan un puñado de meses para que termine el contrato de Manuel De Iriondo con Unión y Madelón ya avisó que no lo tendrá en cuenta, por lo que es muy factible que los dirigentes y el representante del “5” lleguen a un acuerdo para que quede libre ahora mismo. Foto: Archivo El Litoral

Una vez más, Manuel De Iriondo fue “bajado” del micro oficial del Club Atlético Unión antes de viajar a Mar del Plata para realizar la pretemporada —lo mismo ocurrió con Nicolás Andereggen—, por lo que es muy factible que la comisión directiva y el agente del “5” acuerden en las próximas horas la libertad de acción para el rubio volante. De esa manera, se quedaría con el pase en su poder y podría jugar en el club que quiera. Lo de Andereggen tiene final incierto.



“No los tiene en cuenta para este año a ninguno de los dos”, explicaron ante la consulta de El Litoral. hay que recordar que en ambos casos los derechos federativos y económicos eran de Unión; es decir, son jugadores del club al ciento por ciento.



En el caso de Manuel De Iriondo, cuyo representante es Julio Cataldo (el mismo de Lucas Gamba), su contrato vence ahora en junio y como no será tenido en cuenta la idea es buscarle una salida que le sirva a todos. El razonamiento es el correcto: ¿para qué, en el caso del jugador, quedarse cinco meses en un lugar donde no va a jugar?; ¿para qué, en el caso de Unión, pagar cinco meses un sueldo profesional a un jugador que Madelón no tiene en cuenta y cuyo contrato termina en junio?. “No tiene sentido, hay que buscarle una salida ahora”, reconocieron.



En cuanto a Nico Andereggen, que volvió sin rodaje después de un semestre a préstamo en el FC Zurich, tampoco será tenido en cuenta para el plantel profesional. Con 19 años y varias convocatorias a las Selecciones Juveniles Argentinas en distintas etapas de los últimos años, la idea de la secretaría deportiva sería volver a cederlo.

Imágenes: Prensa Unión



Los viajeros



Los jugadores que conforman el plantel que llegó a la ciudad de Mar del Plata, son los que se indican a continuación.



Arqueros: Marcos Peano y Sebastián Moyano.



Defensores: Brian Blasi, Damián Martínez, Jonathan Bottinelli, Yeimar Gómez Andrade, Franco Godoy, Claudio Corvalán, Federico Milo, Francisco Gerometta y Franco Calderón.



Mediocampistas: Ezequiel Bonifacio, Javier Méndez, Nelson Acevedo, Gabriel Carabajal, Jalil Elías, Lucas Ríos, Juan Nardoni y Braian Álvarez.



Delanteros: Walter Bou, Franco Troyansky y Nicolás Mazzola.



Juveniles: Alan Sosa, Lucio Berrón, Máximo Ceratto, Brian Sobrero, Lisandro Tablada, Kevin Zenón y Alfredo Pussetto.