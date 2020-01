Tras casi 90 denuncias, comenzó el juicio contra Harvey Weinstein por delitos sexuales

El juicio del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein por delitos sexuales comienza este lunes en Nueva York, dos años después del escándalo que dio nacimiento al movimiento #MeToo y que tumbó a decenas de hombres poderosos.

El antes todopoderoso productor de cine independiente, de 67 años, puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable en este juicio.

Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, lo denunciaron por acoso, agresión sexual o violación desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017.

