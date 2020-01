https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.01.2020

Juegos Olímpicos Tokio 2020 Fresco: "Con un pasaje a Tokio en juego, sacás fuerzas hasta de donde no tenés"

La entrerriana Lucía Fresco, una de las figuras del seleccionado femenino de vóleibol que mañana debutará contra Perú en el Preolímpico de Bogotá, aseguró que Las Panteras tienen "tres finales" por delante y que cuando hay unos Juegos Olímpicos de por medio "sacás fuerzas hasta de donde no tenés".





"La motivación es muy alta", sostuvo Fresco en diálogo con Télam.





La opuesta de 1.95 metro llegó al Preolímpico sudamericano tras recuperarse de una apendicitis (que tuvo en Corea, donde está jugando, hace un mes y medio) y de un golpe en el dedo durante los primeros entrenamientos a fin de año en el Cenard. Afortunadamente le dieron los tiempos de recuperación para no perderse el mayor objetivo de Las Panteras: buscar el pasaje a Tokio 2020.

"Fue un shock total. Un día me empecé a sentir mal, me llevaron al hospital y me dijeron: te tenés que operar. No lo podía creer. Fue por laparoscópica pero me costó volver al ritmo. Cuando volví con la Selección me golpée un dedo también. Hay periodos en que no pasa nada y otros de todo, pero ya estoy bien. El dedo se desinflamó y estoy atacando. Son los gajes del oficio", contó Fresco.





Las Panteras enfrentarán mañana a Perú, desde las 20, en el primer encuentro del Preolímpico Sudamericano en Bogotá, Colombia, con una sola plaza para los Juegos. El miércoles tendrán como rival a Venezuela y el jueves se definirá el cuadrangular contra el local Colombia, a priori el favorito.





"Son tres finales. Colombia es la amenaza más fuerte, aunque no podemos subestimar a Perú ni a nadie. El que está en mejor nivel es Colombia y encima es local. Perú es un equipo luchador y hay una rivalidad histórica, pero nosotras vamos a dejar todo. Veo muchas posibilidades", consideró la "Rusa", como llaman a Fresco sus compañeras.





"Las veces que jugamos contra Colombia, en los últimos tiempos, no tuvimos resultados favorables pero con un Juego Olímpico por delante hay otra motivación. Todas hicimos esfuerzos, viajamos y dejamos otras cosas de lado para estar acá y dar todo por la celeste y blanca. Si bien nos han ganado en encuentros pasados, todo es posible. Cada partido es diferente y cada torneo es diferente", agregó Fresco.





La opuesta es una de Las Panteras que ya experimentó unos Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro 2016, la única vez en la historia que un equipo de vóley femenino argentino logró la clasificación. El Preolímpico de aquel año fue en Bariloche.





"Es verdad que esta vez vamos de visitante, pero por ejemplo la clasificación al último Mundial la jugamos en Perú con las tribunas cayéndose, gritos, cornetas, un lío. Las que tenemos un poco más de experiencia sabemos lo que es jugar de local y también estar de visitante, hay que sobreponerse. Tener la mente fría y salir a jugarlo, no queda otra", subrayó.





Con respecto a su experiencia en la liga coreana, Fresco comentó que "es increíble por donde la mires, de otro mundo. La coreana es una liga súper profesional, donde solo te tenés que preocupar por ir a entrenar. Hasta te ponen hielo en la rodilla y te lo atan. Hay tres kinesiólogos, toda la tecnología, un nivel bárbaro".





"Es una liga competitiva e intensa, donde jugás un partido cada tres días. Si le busco el lado positivo a las cosas, tuve un 'descanso' aunque no querido por la apendicitis", destacó Fresco, quien en Corea aprendió a hablar algo de ese idioma, pero que cuenta con una traductora personal que la acompaña hasta al supermercado.

Con información de Télam