La Unesco recuerda a EEUU que firmó convención para proteger los lugares culturales de Irán

La advertencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) tiene lugar luego que Trump amenazara este sábado con atacar 52 sitios iraníes, 22 de ellos inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, si Teherán toma represalias por la muerte del comandante iraní Qasem Soleimaní en un ataque selectivo de EEUU.

Azoulay se reunió este lunes en la sede de la Unesco en París con el embajador iraní ante la organismo de la ONU, Ahmad Jalali, para abordar la situación en Medio Oriente y las amenazas sobre el patrimonio, según un comunicado de la organización.

Asimismo, recordó que tanto EEUU. como Irán suscribieron las Convenciones de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto y de 1972 para la protección del patrimonio mundial, en la que los países "se comprometen a no tomar deliberadamente ninguna medida susceptible de dañar el patrimonio cultural y natural" en los países signatarios.

También señaló que la resolución 2347 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por unanimidad en 2017, condena los actos de destrucción del patrimonio cultural, según reprodujo la agencia de noticias EFE.

En un mensaje difundido el sábado en Twitter, Trump aseguró que si Irán ataca intereses estadounidenses, su país tiene "identificados 52 sitios iraníes, algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, serán golpeados muy rápido y muy fuerte".

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!