Fue presentado Néstor García

Lunes 06.01.2020

15:59

El flamante nuevo director técnico de San Lorenzo ofreció una conferencia de prensa y brindó detalles de su llegada.

Luego de su llegada a San Lorenzo, el nuevo entrenador del equipo, Nestor García, brindó una conferencia de prensa para analizar el presente del conjunto azulgrana, porqué tomó la decisión de aceptar la propuesta, lo que le espera en el cargo y muchos otros temas más.



Comenzó hablando él: “Después de hablar con Pablo, mi situación con San Lorenzo se arregló por teléfono en 3 minutos, pese a que yo estaba esperando una oferta de afuera. Después hablamos cosas del equipo con Marcelo (Tinelli). Si estoy acá es porque me hicieron cambiar el camino y sé lo que ha hecho y porque hay un apoyo de su gente”.



“Me generaron un compromiso a mí, porque lo sentí y porque siento que vale la pena estar acá. Facundo (Muller) es un gran entrenador y los asistentes estuvieron con él, por lo que yo me voy a sumar a lo que estaban haciendo ellos. Quiero ser alguien que colabora con cosas que creo que el equipo puede hacer”.



“Lo táctico y lo técnico todavía no lo tengo resuelto. Me quedo con lo que hacen bien y a partir de eso hay cosas que son innegociables: la intensidad, que defendamos físico y la velocidad de ejecución en ataque. Si hacemos eso, ninguno va a poder tener muchos minutos en cancha, y nosotros vamos a tener muchos compromisos internacionales”.



“Los jugadores que tenemos son muy buenos. Son ganadores y conocedores de la liga. Yo no voy a evaluar todavía la producción del equipo, prefiero que por velocidad, agresividad e intensidad haya cosas y eso fue lo que yo hablé con ellos”.



¿Qué dibujo y qué idea tenés del equipo?, le preguntaron.



* “El equipo más complicado que tenemos somos nosotros mismos. Hay muchas cosas que han cambiado. El dibujo mío con estos jugadores es que uno enseña pero también aprende. Entonces el dibujo mío es piernas y psicología. Eso quiere decir que el que no corra o no está bien de la cabeza no va a jugar. En eso voy a ser muy práctico. Me parece que el equipo no está mal posicionalmente, pero está acostumbrado a ganar. Este equipo va a estar bien cuando tenga que estar bien, en el momento en el que se separan los hombres de los niños, que son los playoffs”.



—En tres de las últimas cuatro veces que llegaste a la Argentina fue como recambio, ¿cuánto te molesta no poder empezar desde el arranque, cuánto te conviene o no tu fama bien ganada de conseguir cosas rápido y cuánto te complica no tener tiempo porque tenés un montón de partidos y definiciones en pocas semanas?



* “Llegué al comienzo de la temporada entonces (risas). No, en serio, en mi carrera me di cuenta que para llegar a un equipo tengo que tener muchas ganas. Muchas veces los entrenadores ponemos reglas absolutas, y hoy con tantos partidos y tantas presiones que hay, hoy arranqué la pretemporada. No sé si es tan importante empezar el año, porque no ves los errores. En cambio yo ahora llego con un informe de lo que pasa. Eso te favorece. Lo que tenés que tener en cualquier momento del torneo es compromiso, concentración y un montón de cosas más. Tengo mucha ilusión y espero que este cambio sea lo que más nos favorezca.



—¿Qué solución viste para tomar rápido la decisión de firmar con San Lorenzo?



* “San Lorenzo es una mesa de 4 patas: la gente que lo sigue, tremendos jugadores que tienen experiencia, buen cuerpo técnico y grandes dirigentes. El líder de este equipo es una de las personas más exitosas de la historia de Argentina, que es Marcelo Tinelli. Cuando llegás y ves esto, ya sabés que te va a atraer mucho. En otros clubes hacés de todo, pero acá cada uno hace lo suyo. Los fanáticos alientan siempre y los jugadores tienen buena calidad.



—San Lorenzo tuvo y tendrá muchos partidos de muy distinto nivel, desde Bayern Munich a Cleveland, pasando por Hispano o la Champions y en poco tiempo quizá la Virtus Bologna , ¿cómo se arma el equipo para eso?



* “Desde que empecé a entrenar a los 24 años, siempre quise llegar al básquetbol internacional, y por suerte lo logré. A los jugadores les pasa lo mismo. Estamos acostumbrados, es como algo natural. Hay que ir buscando en la cabeza de ellos. En los últimos equipos que tuve había 12 jugadores de 12 países distintos. Atrás todos los equipos tienen un andamiaje de información. Entonces, antes capaz que eso no se conseguía tan fácil, pero ahora sí. Hay muchos datos para trabajar y para manejar. Hay tanta que que tenés que saber qué le das al jugador para que no sea demasiada”, concluyó.