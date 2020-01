https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La decisión de los sancarlinos en las urnas fue que el nuevo jefe municipal sea de la misma sangre del mandatario local saliente, Jorge Placenzotti. Ya en funciones, el flamante jefe municipal aseguró recibir finanzas ordenadas. Seguirá la línea de trabajo que viene concretándose desde la gestión anterior y apostará a cuatro ejes fundamentales: Hábitat, educación, obra pública y salud.

Juan José Placenzotti, nuevo intendente de San Carlos Centro El mandato de un hijo que hereda la conducción de su padre La decisión de los sancarlinos en las urnas fue que el nuevo jefe municipal sea de la misma sangre del mandatario local saliente, Jorge Placenzotti. Ya en funciones, el flamante jefe municipal aseguró recibir finanzas ordenadas. Seguirá la línea de trabajo que viene concretándose desde la gestión anterior y apostará a cuatro ejes fundamentales: Hábitat, educación, obra pública y salud.

En diciembre San Carlos Centro cambió de mando pero no de impronta. La gestión del ingeniero Jorge Placenzotti, quien presidió la ciudad en cuatro oportunidades (1995-1999/1999-2003/2003-2007 y 2015-2019), culminó y es su hijo, Juan José (38 años, a punto de cumplir 39), quien ahora tomó las riendas de una ciudad que renovó la confianza en la histórica familia local. El comienzo de un nuevo año fue el momento propicio para que tras varias semanas de evaluar lo recibido, el nuevo intendente detalle lo heredado por su progenitor. En general, afirmó tener un municipio “en óptimas condiciones para poder seguir llevando a cabo todas las acciones que se venían haciendo”. “Con los fondos que tenemos podemos avanzar sin depender tanto de Nación o Provincia, mas allá de que no debemos abstraernos de estos niveles del Estado”, manifestó el mandatario.



Profundizando en el aspecto económico, confirmó que “no hay ningún problema, a diferencia de la administración que encontró mi padre cuando asumió hace cuatro años atrás, que estaba en banca rota”. “Cuando asumí, el ahora ex intendente hizo entrega de un plazo fijo de 7 millones y medio de pesos, además de tener saldados todos los compromisos económicos; dio una Municipalidad sin un solo proveedor que no haya percibido su pago al 10 de diciembre, sin deudas, mas allá de los cheques emitidos sin cobrar”, precisó Placenzotti.



Equilibrio y austeridad



Por otra parte, el jefe municipal recordó que ya cuenta con el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos 2020 aprobado por el Concejo en noviembre, ley de leyes que fue elaborada en conjunto entre el Ejecutivo saliente y un cuerpo deliberativo que durante el tratamiento del proyecto, era encabezado por Juan José. “Creo que en los próximos tiempos vamos a tener un Concejo que nos va a acompañar en el trabajo, ya que de los 6 integrantes del cuerpo, 4 son de nuestro partido distrital (Con la Fuerza de los Hechos) y 2 del Justicialismo”, auguró. Cabe destacar que el legislativo sancarlino tiene la particularidad de estar adherido a la Ley provincial Nº 12065 (año 2002), conocida popularmente como Ley Borgonovo, la que en su artículo 2 plantea que el presupuesto de un Concejo Municipal se limita “al dos por ciento (2%) del presupuesto del gasto público consolidado de las respectivas Municipalidades”.



“Así lo plantea esta normativa y creo que es una forma de estar bien con los números y ser austeros; se sancionó después de la crisis del 2001, y hoy la realidad no difiere mucho de aquel momento”, indicó Placenzotti, a lo que agregó: “por ahí escuchamos que algunos concejos, intendentes o funcionarios están congelando los sueldos; en nuestro caso no tenemos esa medida porque lo que tiene e invierte el Ejecutivo es lo que recibimos en el Concejo, y creemos que es una forma de colaborar en este duro presente”, planteó el intendente. En otro tramo, se abocó a explayarse en los conceptos de la política que guían sus conductas. “Nosotros tenemos que servir a la política y no servirnos de ella; la idea que tenemos como equipo y partido es que no entramos a la política para hacer plata, sino que trabajamos porque nos gusta y pensamos que es la forma de ayudar y cambiar la realidad”, opinó para finalizar.



Pilares de gestión



En cuanto a los desafíos establecidos para estos próximos cuatro años, el flamante intendente de San Carlos Centro anticipó que continuará desarrollando las acciones que ya venían ejecutándose anteriormente y con recursos propios, como era la impronta de Jorge Placenzotti. “Tuvimos muy poco apoyo -o casi nada- por parte del Gobierno Nacional, mientras que a nivel Provincial rescatamos la fuerte política de Hábitat que tuvo la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz; nosotros acompañamos ese pilar y con recursos propios pudimos construir en 4 años muchísimas viviendas con fondos municipales y programas provinciales; es más, ahora anunciamos la construcción de 5 nuevas unidades”, destacó Juan José Placenzotti, sin dejar de recalcar que pese al esfuerzo, aún hay un déficit muy importante en materia de viviendas en la ciudad y esperan revertir esa situación con políticas consolidadas.



En Educación, la meta es continuar con todo lo que se viene efectuando desde la gestión del anterior intendente. “Seguiremos con el otorgamiento del Fondo de Asistencia Educativa y con más obras, las que se sumarán a todo lo concretado en los establecimientos educativos; un ejemplo de ello fue la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior del Profesorado”, sostuvo el intendente. En este marco, Placenzotti recordó que recientemente se comenzó con el cerramiento del futuro salón de usos múltiples de la escuela técnica de la localidad, por nombrar uno de los tantos emprendimientos que hoy están en marcha. “En pavimento y extensión de servicios estamos bien, ya que en los últimos años avanzamos bastante; en relación a la ampliación de la red de gas natural, hicimos una última etapa y ahora estamos supeditados a la factibilidad que nos pueda dar Litoral Gas para seguir; también apuntamos a seguir incorporando más asfalto y cloacas, ya que nuestro objetivo es darle continuidad a lo realizado durante la gestión de mi padre”, adelantó.



En tanto, Placenzotti sabe que los próximos años serán duros desde lo económico, lo que provocará que se baje un poco el ritmo de estas obras, aunque se sostendrán. “Seguiremos con todo lo vinculado a la Salud, como ya lo hicimos con las mejoras en el centenario Hospital Suchón, donde prácticamente la mitad del nosocomio se ha recuperado con fondos del municipio; ahora estamos a la espera de una respuesta de Provincia para ver si obtenemos fondos y así completarlo; en febrero continuaremos con las gestiones que veníamos encarando con mi padre”, finalizó.



Apuesta a la industria y la producción



Históricamente San Carlos Centro se caracterizó por su cultura del trabajo, el constante desarrollo industrial y sus modos de producción. Decenas de empresas se encuentran radicadas desde hace años en el lugar, algunas emblemáticas como las dedicadas a la fabricación artesanal de cristal y de campanas, la producción industrial de golosinas, lácteos y hasta de maquinarias de última tecnología, por mencionar algunos de los tantos rubros que dan trabajo a las familias sancarlinas. En esta nueva etapa gubernamental, el objetivo de Juan José Placenzotti es seguir trabajando mancomunadamente con todos los sectores y apostar a los nuevos emprendedores. “Tenemos una muy buena relación con la Sociedad Rural de San Carlos y eso se ve reflejado en lo que se pudo hacer con la ordenanza relacionada a la utilización de fitosanitarios y el cuidado del entorno”, ejemplificó el mandatario local.



A su vez ponderó la labor ejecutada desde el Área de Promoción y Desarrollo para llevar adelante el Polo Tecnológico, alentando las industrias del software y la electrónica. Asimismo se refirió al sistema de ayuda que se le brinda a los incipientes emprendedores, por medio de créditos con tasas más bajas a las que se pueden encontrar en el mercado, lo que “redunda en beneficios para quienes desean arrancar un emprendimiento”. “Nuestra idea es que la actividad industrial y la productiva crezcan; por ejemplo, la empresa dedicada a la producción de dulces da trabajo a más de 370 familias, es la mayor empleadora de toda la ciudad; a eso hay que sumarle el comercio, al que contribuimos a través de nuestra política pública de adquirir en los emprendimientos locales todo lo que usa el Municipio, es decir que si invertimos lo hacemos acá”, resaltó el intendente. Para cerrar, recordó que sigue en marcha el proyecto del Área Industrial de San Carlos, el que recientemente recibió el reconocimiento final por parte de la Provincia de Santa Fe. Esto favorece el establecimiento final y su progresivo avance.