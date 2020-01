https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la liberación de los motochorros, habló el papá de la víctima Caso Glaría: "No nos vamos a quedar con esto"

Una vez pronunciado el fallo que dejó en libertad a los dos sujetos investigados por la muerte de su hijo, Gustavo Glaría conversó con los medios cuando se retiraba de los Tribunales rafaelinos y expresó que la decisión del juez lo deja “muy vacío”. A su vez, volvió a apuntar contra la clase política y los jueces, y aseguró que irán “por una Rafaela distinta”.



“Hay valores que la sociedad ya no acepta más, se cansó. El detonante, tal vez, fue Gonzalito y se dijo ‘basta’. Uno tiene un negocio y un apellido conocido y recibo mensajes que dicen ‘nos ponemos atrás tuyo’, me dan fuerza y apoyo para que cambiemos esto y vamos a luchar, no nos vamos a quedar con esto. Lo que recibimos recién, después de un enorme trabajo de la Fiscalía, me deja muy vacío”, dijo ante la resolución del juez Osvaldo Carlos.

En la audiencia el padre de Gonzalo mencionó la existencia de un testigo que puede ser clave, pero que no se presenta porque tiene miedo. “Yo me pongo en su lugar, yo como padre me pongo en esta situación y no te puedo decir que tengo miedo, pero el temor está. Yo lo decía el primer día: en Rafaela se vive con miedo, se deja el auto en la plaza con miedo (en alusión a los lavacoches), no salís a caminar con pertenencias por que te da miedo. Rafaela cambió y ese temor es lo que siento tiene este testigo. Les agradezco a los que ya fueron como testigos y dieron su nombre y la cara como todos nosotros la estamos dando, porque esto tiene que servir como experiencia de compromiso”.

Después volvió a la carga contra el juez al señalar: “lo que recibimos hoy, ahí arriba (en referencia la sala de audiencia de los Tribunales rafaelinos) nos tiene que hacer ver que el equivocado no es el pueblo, sino los políticos y los jueces a quienes le reclamamos justicia y un montón de cosas, y mirá lo que estamos recibiendo”.



