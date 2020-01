https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Anuncio del Pentágono Secretario de Defensa de EEUU: "Washington no planea salir de Irak" El alto mando rechazó los mensajes de los principales medios de comunicación sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Irak.

"No hubo ninguna decisión de salir de Irak", dijo Mark Esper cuando se le preguntó sobre la carta a la que aludían los medios de comunicación. "No sé qué carta es (...) Estamos intentando de dónde viene eso, qué es. Pero no se tomó ninguna decisión de salir de Irak. Punto y final", constató el Secretario de Defensa.

El jefe del Pentágono añadió que EEUU seguirá luchando contra el ISIS (organización terrorista proscrita en Rusia) en Irak junto con sus aliados y socios.

Poco antes, emergió una carta que fue remitida presuntamente por el general William H. Seely, en la que se decía que las tropas de EEUU abandonarían el territorio de Irak "por el respeto a su soberanía" en los próximos días o semanas. Dicha carta circulaba por las redes sociales, y su autenticidad fue presuntamente confirmada por las fuentes de Reuters entre los militares iraquíes.

Los militares estadounidenses asesinaron 3 de enero al general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo lanzado en la capital iraquí. En respuesta el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, prometió tomar represalias por la muerte del oficial. El presidente estadounidense, por su parte, amenazó con bombardear más de 50 blancos del territorio iraní.