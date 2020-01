https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 07.01.2020 - Última actualización - 13:30

12:24

Marcha atrás

Finalmente se realizará el 32° Festival Folklórico de Guadalupe

El lunes la decisión era no hacerlo por falta de fondos. Los artistas accedieron a reducir su cachet y entidades privadas brindarán aportes. Tras reunirse la Comisión Organizadora y el cura Olidio Panigo se definió que el tradicional evento se hará de dos jornadas (17 y 18 de enero) y no de tres como se hacía habitualmente.

Foto: Archivo El Litoral



Foto: Archivo El Litoral

Tras dar a conocer el comunicado de la suspensión del Festival Folklórico de Guadalupe, la Comisión Organizadora tuvo que rever la decisión, ya que el público asiduo del evento se empezó a autoconvocar por las redes sociales para asistir a la plaza de igual forma y acercar donaciones de pañales y alimentos. “Alrededor de las 11 de la noche el Padre Olidio Panigo (cura párroco de la Basílica de Guadalupe) me llamó y me propuso hacer algo más chico para recibir a la gente”, comentó Oscar Roa, miembro de la organización del Festival, y agregó: “Varios artistas se ofrecieron a tocar gratis, otros ofrecieron bajar lo máximo posible su cachet algunos más de la mitad. Por eso nos vamos a poner a hacer números y ver si algo más chico podemos hacer”. Panigo y la Comisión Organizadora se reunieron este martes al mediodía y definieron que se realizará la 32° Edición del tradicional evento, pero de dos jornadas y no de tres como estaba previsto. De esta manera, el Festival será el 17 y 18 de enero, con entrada libre y gratuita en la Plaza del Folklore Padre Trucco. “La idea es hacer algo para no defraudar a la gente”, destacó Roa. Bajo el lema de este evento que fue y será: “Recuperarlo fue un logro, sostenerlo un esfuerzo y un anhelo seguir realizándolo”, desde la organización informaron que intentarán convencer a todos los artistas nacionales que estaban convocados para ser parte del multitudinario evento cultural. Foto: Flavio Raina Situación adversa

“El importe que nos dan los gobiernos es menos del 10% de lo que sale hacer el Festival, y por más que tengamos ingresos por publicidad y el alquiler de las sillas que se cobran, no llegamos a cubrir el costo total, por eso habíamos tomado la decisión de suspenderlo”, comentó Roa. El comunicado de la Comisión Organizadora en el que informaban la suspensión expresaba: “Comunicamos a toda la comunidad que se ha suspendido el 32° Festival Folklórico de Guadalupe previsto para los días 17, 18 y 19 de enero del presente año. Todo estaba preparado y ya contábamos con los artistas para las tres noches; pero al no recibir, por diversos motivos, la colaboración del gobierno municipal y provincial, como en años anteriores, no disponemos de los recursos necesarios para afrontar los gastos de su realización; sosteniendo el principio ‘que es un Festival gratuito y solidario, para que todas las familia puedan estar, participar y disfrutar”.

A su vez, la misiva publicada en el sitio web del Festival y difundida por sus redes sociales, apuntaba: “Si bien se podría haber buscado otra manera de solventarlo, enterarnos de la falta de ayuda oficial tan encima de la fecha de su realización nos impide buscar y encontrar los medios para llevarlo adelante”.

Ante este marco económico adverso y la escasa ayuda estatal, Roa admitió que “es entendible porque asumieron el 10 de diciembre y ellos realmente dicen que se encontraron con un Municipio y una Provincia desvastada, entonces tienen muchas deudas y realmente no nos pueden ayudar. Nosotros comprendemos la situación, veremos qué podemos hacer”. Este medio supo que el gobierno municipal destinó $ 200.000 desde la Secretaría de Cultura más $ 150.000 de subsidio, además de colaborar con los diferentes operativos para los días del evento. En tanto, el gobierno Provincial también ofreció una ayuda monetaria, aunque no trascendió la cifra. Tenés que leer Suspendieron el Festival Folklórico de Guadalupe El aporte solidario no se perderá

El Festival de Guadalupe en cada edición reúne donaciones para luego destinarlas a organizaciones sociales y hospitales de la ciudad. Por ejemplo, en 2019, se juntaron más de 30.000 pañales que fueron entregados al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” y a Neonatología del Hospital Iturraspe. Además, el público acercó una gran cantidad de alimentos no perecederos, con los cuales se armaron cerca de de 100 bolsones que destinaron a los Ex Combatientes de Malvinas para que sean distribuidos rápidamente. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

