Caso Epstein: televisoras se niegan a transmitir la boda de Beatriz de York

Cuatro meses después de anunciar su compromiso, los novios aún no han desvelado ni la fecha ni el lugar escogido para la ceremonia. La amistad con Jeffrey Epstein del padre de Beatriz, el príncipe Andrés, ha afectado de lleno a la celebración.

Con la intención de justificar su desastrosa entrevista televisada sobre el caso Epstein, los amigos del duque de York le defendieron diciendo que el príncipe únicamente había pretendido limpiar su nombre antes de la boda de su hija mayor, la princesa Beatriz, a quien deseaba acompañar hasta el altar con la cabeza tan alta como la que presentó en la de su otra hija, Eugenia. Qué cara pondrá Andrés de York llegado ese día, no obstante, importa menos en esta ocasión, ya que mientras que la boda de esta última princesa fue seguida por una audiencia de tres millones de espectadores, la de Beatriz de York con el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi quedará en la intimidad de su familia y amigos.

A lo largo de este fin de semana, tanto la cadena BBC como la ITV han comunicado que no retransmitirán en directo el enlace. Una decisión que la mayoría de medios británicos achacan precisamente a la vinculación con el caso Epstein del príncipe Andrés, apartado de la agenda del palacio de Buckingham a raíz de la entrevista con la que intentó explicarse en televisión. Consciente de su impopularidad, el duque de York decidió ausentarse hace unas semanas de la fiesta de compromiso de su hija, a la que sí asistió Sarah Ferguson, pero parece ser que el príncipe sigue decidido a acompañar a Beatriz hasta el altar el día de su bodai. De ahí, quizás, que esta vez las cadenas de televisión no quieran retransmitirla.

Cabe recordar que tampoco la boda de Eugenia de York con Jack Brooksbank en el castillo de Windsor fue televisada en directo por la BBC en octubre de 2018. Meses antes, el mismo lugar había albergado el enlace de los duques de Sussex, y la cadena no esperaba que la boda de la hija pequeña del príncipe Andrés y Sarah Ferguson fuera a interesar a tantos espectadores como la de estos. Sin embargo, otra cadena británica, la ITV, decidió retransmitirla, consiguiendo gracias a ella una audiencia de tres millones de espectadores, su mejor dato desde la boda de los duques de Cambridge, Guillermo y Kate.

Según recogió entonces en la prensa, fue no obstante el duque de York quien presionó a la cadena para que retransmitiera la boda con el deseo de que su hija, tan nieta de la reina Isabel II como el príncipe Harry, tuviera el mismo trato que este. Salpicado como está por el caso Epstein, está claro que en esta ocasión el príncipe Andrés no está en la misma posición que antes para pelear por la cobertura mediática de la boda de su hija Beatriz.

Los amigos de los novios, no obstante, aseguraban este fin de semana a medios como The Daily Mail que estos jamás han deseado una boda televisada, y que desde el minuto uno prefirieron una de tipo más íntimo que la de Eugenia u otros miembros de la familiar real. Extraña, de todos modos, que cuatro meses después del anuncio de su compromiso los novios aún no hayan desvelado ni la fecha ni el lugar escogido para la ceremonia.