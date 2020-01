Colin Farrel será El Pingüino en The Batman

Aunque la revelación del reparto es paulatina, el director de “The Batman”, Matt Reeves, continúa utilizando sus redes sociales para enviar los avances de esta producción tan esperada que llegará a los cines en junio de 2021. En este caso, un tuit confirma que Colin Farrell formará parte del elenco y nos aproxima a su personaje.

Este sería uno de los cinco villanos titulares que se enfrentarán al Batman encarnado por Robert Pattinson. Los exteriores de la película ya empezaron a rodarse y el exquisito reparto sigue completándose para delirio de los fans.

Wait — is that you, #Oz ? 🦇 pic.twitter.com/xHj9m6OXhf