"No queremos que nos saqueen más", el pedido de los productores en los tractorazos

Hoy hubo manifestaciones en Pergamino y Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Mañana se convocó otra en la ciudad de Córdoba. El reclamo es unámime: con más impuestos es imposible producir. Fotos y videos de la jornada.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

“Somos ciudadanos de Pergamino que no queremos que nos saqueen más”. Sin eufemismos Antonia Caldentey, productora agropecuaria devenida en “autoconvocada” durante la pelea contra las retenciones móviles en 2008, pidió públicamente a las autoridades de Buenos Aires y la Nación que no asfixien al campo con más impuestos.

Desde un escenario montado en el Parque Belgrano de Pergamino, donde confluyeron unos 300 manifestantes y casi 150 tractores que se habían concentrado en los alrededores de la ciudad, la mujer le habló a sus pares en el marco de uno de los dos “tractorazos” que tuvieron lugar hoy. El otro se produjo a unos 500 kilómetros al sur oeste, en la ciudad de Salliqueló.

“Me veo en muchos nombres, son la sangre nueva que todavía apuesta a la tierra todos los días”, dijo Tony, que es el sobrenombre por el que todos la reconocen. “Todos dependemos de la producción en general; todos trabajamos juntos, no hay productores ni medianos, ni chicos, ni grandes; y somos ciudadanos de Pergamino que no queremos que nos saqueen más”, arengó megáfono en mano.

“Queremos que nos dejen trabajar y seguir ayudando; y siendo solidarios como fuimos siempre. Cuando uno produce genera trabajo, el trabajo dignifica y el campo es trabajo”, sentenció.

La asamblea, que comenzó con la movilización a las 10 de la mañana, determinó endurecer la postura y realizar un paro de comercialización.

Lo mismo decidieron en el sur oeste, próximos a La Pampa, los manifestantes en Salliqueló, que emitieron un comunicado como conclusión de la jornada de protesta. Allí indican que en Asamblea las bases deliberaron bajo las siguientes premisas: NO a los derechos de exportación, NO a la voracidad fiscal de los estamentos políticos de los 3 niveles, NO a la enorme transferencia de recursos al sistema “Unitario” del Estado, NO a la desaparición de productores y comercio del interior productivo.

“Repudiamos unánimemente la utilización espuria y cínica que algunos sectores del Poder hacen de las palabras: Solidaridad, Hambre y Pobreza cuando están lejos de ser solidarios, y están más lejos aún de resolver el Hambre y la Pobreza, y son altamente responsables de la desaparición del 41 porciento de los productores en las 2 últimas décadas, lapso de tiempo en el cual se han multiplicado en un 300 % los asentamientos en las grandes urbes”, destaca el documento.

También señalan que existen “sectores de la política, jueces cómplices y empresarios prebendarios, prestadores del estado, sindicalistas corruptos que vienen provocando estos descalabros económicos, morales y sociales sin que aún todavía les haya tronado el escarmiento”.

Como conclusión, las Rurales presentes en la Asamblea de Salliquelo (Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Pringles, Henderson, Huanguelen, Dereaux, Adolfo Alsina, Guamini, 3 Lomas, Trenque Lauquen, Pellegrini, Rivadavia, General Villegas), resolvieron elevar a la Mesa Directiva de Carbap la propuesta de un cese de comercialización con movilización en el momento y lugar que consideren adecuado.

Mientra tanto, mañana miércoles 8 de enero se organiza un nuevo tractorazo en la ciudad de Córdoba, convocado bajo las mismas consignas que se esgrimieron hoy en Buenos Aires: rechazo al aumento de los derechos de exportación y otras medidas adoptadas por el gobierno nacional.

La concentración será de 10:00 a 16:00 horas en la intersección de la Circunvalación con Autopista Córdoba-Rosario. La Federación Agraria Córdoba, al informar sobre la convocatoria de este miércoles, adelantó que la protesta consistirá en concentrarse al costado de la ruta del cruce antes mencionado, con tractores y maquinarias agrícolas, “en forma pacífica”.