Caso Glaría: Rafaela marcha por seguridad y justicia

Entre ocho y diez mil vecinos autoconvocados de Rafela se reunieron para manifestarse contra la decisión judicial de poner en libertad a los dos imputados por la muerte en ocasión de robo de Gonzalo Glaría. El papá de la víctima dialogó con la prensa, lamentó la decisión y pidió a las autoridades que hagan "un clic".

“Estamos todos muy indignados después del fallo del juez, cuando no había razón alguna para haberlos liberado, sin embargo ellos están sueltos y tranquilos en sus casas. A nosotros no nos queda más que esto, unirnos como pueblo y salir a la calle. Así que acá estamos y la vamos a seguir peleando”, dijo a la prensa Gustavo Glaría, padre del joven que falleció en ocasión de robo días atrás en la ciudad de Rafaela.

El papá de Gonzalo pidió que las autoridades “revean sus posiciones”: “lo que están haciendo con la justicia, a qué camino llevaron a la justicia, porque lo que hizo hoy el senador Alcides Calvo, lo que hizo el Senador Enrique es darse cuenta que se están equivocando, que se puede cambiar y que las leyes dependen de ellos nada más”, consideró.

Además, Glaría lamentó el cambio negativo que sufrió la ciudad “desde -según él mismo consideró- que tuvimos un gobierno que se dedicó a traer gente que no trabaja, vagos que delinquen, que no nos gustan para Rafaela, entonces ellos mismos son los responsables de hoy darse cuenta de esos cambios, darse cuenta de esos errores y empezar de nuevo, cambiar las leyes, cambiar lo que tenga que cambiar”. “Son nuestros representantes, nosotros los votamos y ellos tienen que cumplir con su trabajo”, opinó.

Consultado sobre cómo recibió la noticia de la puesta en libertad de los dos imputados tras la muerte de su hijo, Gustavo reconoció que sintió “dolor e impotencia”, “como lo recibió cada uno de los rafealinos que estamos hoy acá de nuevo manifestándonos”, agregó inmediatamente. “Es un golpe bajísimo que el juez, que es el que imparte justicia, desacredita el trabajo de la fiscalía porque están haciendo un trabajo excelente, tienen un montón de pruebas, son parte del Estado, no son mis abogados defensores ni de Gonzalo ni de nadie…son parte de su mismo Estado y sin embargo al juez no le importa nada, los deja en libertad y para mí es una manera vergonzosa de no acreditar todas las pruebas que tenemos, con un muerto en el medio, con mayores de por medio, con todas las circunstancias que se fueron dando”, explicó.

Finalmente, auguró que “realmente sea un antes y un después” y “que quienes se tienen que dar cuenta hagan un clic y a partir de hoy se pongan a trabajar por cambiar Rafaela, por volver a tener la Rafaela segura, por la Rafaela en que no se roba, la Rafaela en que se trabaja, la que todos y cada uno de los que estamos hoy acá queremos”. “El mensaje es que sigamos reclamando, que alguien nos tiene que escuchar”, concluyó.