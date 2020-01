https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.01.2020

9:31

Ataques a una base de Estados Unidos Líder de la Revolución Islámica afirmó que el ataque a EEUU fue "una bofetada", pero "no suficiente"

El líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyyed Ali Jamenei, definió este miércoles el ataque con misiles a una base de Estados Unidos en Irak como "bofetada" y afirmó que esas acciones militares "no son suficientes", ante lo cual llamó a "acabar" con la "presencia corrupta" de las fuerzas norteamericanas en la región.



"Se les dio una bofetada, pero esas acciones militares no son suficientes", subrayó el referente persa durante una visita a la ciudad iraní de Qom, haciendo alusión al ataque contra la base de Al Assad.



En ese marco, el Ayatolá Seyyed Ali Jamenei llamó a "tomar venganza" por el asesinato del poderoso general Qassem Soleimani y remarcó que "la presencia corrupta de Estados Unidos en Oriente Medio se debe acabar".



"Ellos desataron la guerra y provocaron la sedición y la destrucción de infraestructuras en la región", destacó.

Y añadió: "Conozcamos al enemigo. El enemigo es Estados Unidos, el régimen sionista y el sistema de la arrogancia. El sistema de la arrogancia no es sólo Estados Unidos y los gobiernos, sino un conjunto de empresas y saqueadores de todo el mundo que se oponen a cualquier centro que se oponga a la opresión y al saqueo".



"No consideramos como un enemigo a cualquier Gobierno, dentro y fuera de la región, que hable contra nosotros. Cualquier gobierno que nos hable en la región o fuera de ella, no lo consideramos un enemigo. No los consideramos enemigos mientras que no tomen medidas contra Irán. No hay que equivocarse en conocer al enemigo", concluyó el líder de la Revolución Islámica.

