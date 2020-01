Las obras complementarias de la Ruta 1, otra vez paralizadas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una vez más los trabajos de pavimentación de colectoras y desagües están frenados. Desde Vialidad Provincial aseguraron que es una “obra prioritaria” y que buscarán una solución inmediata. Sesenta trabajadores fueron despedidos y analizan tomar medidas de fuerza.

Una vez más, y por enésima vez, la obra en la Ruta Provincial N° 1 se detuvo. Los trabajos complementarios al enlace vial, que une Santa Fe con las ciudades de La Costa, fueron adjudicados por Vialidad Provincial a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Coemyc, Mundo Construcciones y Posse, con una inversión total que ronda los $ 800 millones. Las obras comenzaron a ejecutarse en julio de 2018 y comprenden la construcción de desagües, pavimentación de colectoras, forestación y la ejecución de una nueva ciclovía de 13 kilómetros con doble sentido de circulación.





Con más demoras que avances, por retrasos en los pagos de certificados a la UTE a cargo, el futuro de estos trabajos genera incertidumbre y este miércoles 60 obreros recibieron su telegrama de despido. Ante este panorama, Oscar Ceschi, actual titular de Vialidad Provincial, sostuvo en diálogo con El Litoral: “Tomamos todas las obras con la importancia que se merecen, pero tenemos bien claro que la Ruta 1 es la prioridad porque viene con mucho retraso y ocupa mucha mano de obra, algo que nos preocupa por la situación que estamos viviendo”.



El déficit con el que asumió la actual gestión Provincial hace que sea cuesta arriba estabilizar las cuentas. “Hay certificados impagos con obras en toda la provincia por un monto de $ 1.035 millones. Hay que tener en cuenta que a partir de julio se dejó de pagar y Vialidad ordenó certificar menos porque no tenían plata para pagar”, admitió Ceschi y agregó que “es de público conocimiento que la Provincia no tiene recursos. A partir de este mes y el que viene sabemos que vamos a empezar a recaudar, empezará a ingresar plata de la coparticipación y lo primero que vamos a hacer es destrabar el conflicto de la Ruta 1”.



El referente de Vialidad aseguró que días atrás se reunió con miembros de la UTE para analizar las soluciones convenientes. “Esta obra no se paralizó antes porque en agosto recibieron un pago aproximado de $ 15 millones para continuar hasta diciembre, sino la obra se hubiese paralizado antes”, indicó Ceschi.







“No es una cuestión de capricho sino de recursos. No nos agrada tener obras paralizadas y que 60 trabajadores queden en la calle, por eso lo tenemos como prioridad. Ojalá en estos días se resuelva la cuestión económica, nos volveremos a sentar con la UTE para reprogramar los pagos, hacer una entrega a cuenta de lo que se debe y así darle continuidad a la obra”.





Respecto a los trabajadores despedidos, Ceschi resaltó que pedirá reunirse con los delegados de la Uocra para “transmitirle nuestra preocupación y pedirle un poco de paciencia porque estamos tratando de resolverlo y no queremos que se perjudique a terceros”, resaltó.







Despidos





“Repartieron el telegrama de despido y nos quedamos sin trabajo 60 compañeros, 60 familias”, afirmó Jorge Gómez, delegado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Santa Fe, quien comentó que los problemas laborales comenzaron a mediados del 2019 con despidos, suspensiones y recorte de horas.



En agosto unos 17 obreros —de los 80 en total— habían recibido su telegrama de despido. “Los trabajadores cobraban $ 1.300 por quincena y lo que nos llama la atención es que la empresa desde agosto hasta ahora se vino bancando con fondos propios (según Ceschi recibieron $ 15 millones que les permitió continuar) y con la nueva gestión no aguantó un mes para que continúe la obra”, observó el delegado. La UTE admitió a sus empleados que Vialidad Provincial les debe los certificados desde julio del año pasado.





Los despedidos indicaron a El Litoral que aguardarán una respuesta favorable en el obrador, pero si esto no sucede podrían manifestarse en la Ruta 1 con cortes de tránsito.







Un plazo que es incierto







En su último mes de gestión al frente de Vialidad Provincial (noviembre 2019), Pablo Seghezzo mencionó a este medio que el grado de ejecución era del 57%, cuando por entonces se ejecutaban los desagües en la colectora oeste; y la construcción de las colectoras de hormigón, del lado este. “Tenemos hecho un 57% de la obra. De continuar con este ritmo, las obras estarían finalizadas para junio de 2020”, había estimado, y al observar la situación actual, difícil que se cumpla ese plazo.





A su vez, el ex titular de Vialidad había dicho: “Bastante hicimos en cuatro años. Cuando nosotros iniciamos la gestión, la obra estaba parada, incluso con el obrador de la empresa totalmente inundado. Lo más complejo de esto es el proyecto ejecutivo, al ser una zona de mucho riesgo hídrico. El proyecto es de alta ingeniaría hidráulica. Aquí hay enterradas unas paredes de mampostería de 15 centímetros de espesor, que prácticamente unen a la ciudad de Santa Fe con Rosario”.